Riscoprire Trento, la città del Concilio e dei principi vescovi

Gennaio, affresco del “ciclo dei mesi” nella Torre Aquila (Castello del Buonconsiglio, ufficio stampa).

Durante la Grande guerra il castello del Buonconsiglio fu anche carcere e luogo di morte degli irredentisti italiani Damiano Chiesa, Cesare Battisti e Fabio Filzi, condannati e giustiziati nel 1916 (il 19 maggio il primo, il 12 luglio gli altri due). Da allora è passato più un secolo ed è un lontano ricordo il conflitto contro l'Austria per liberare Trento e Trieste dal dominio asburgico (mentre a Vienna l’attacco italiano fu visto come il tradimento di un inaffidabile alleato). La XVII edizione del Festival dell'Economia, che per la prima volta si svolge con uno scenario di guerra in Europa dopo l'invasione russa dell'Ucraina, può essere degna cornice per discutere della globalizzazione spezzata e della nuova geopolitica Est-Ovest.

L’antica «Tridentum» e il Muse di Renzo Piano

Ancora qualche notizia su Trento: a Cesare Battisti è dedicata la piazza adiacente al restaurato Teatro Sociale. L’ambiente ha un fascino particolare, a volte difficilmente riscontrato dagli stessi trentini, per le sue mutazioni urbanistiche e architettoniche recenti e meno recenti. Un tempo, al posto della piazza, l’antico quartiere del “Sas” ospitava le botteghe artigiane di falegnami, conciapelli e fabbri: l’acqua delle rogge usata da questi ultimi per i loro magli, confluiva poi nell’allora vicinissimo fiume Adige (che scorreva - fino alla seconda metà dell’Ottocento - nell’attuale via Torre Vanga e Torre Verde, fra i giardini di piazza Dante e la via Lunga, ora via Manci). Il corso dell’Adige venne spostato dal Governo austriaco per far posto alla linea ferroviaria e per le frequenti esondazioni.

Piazza Cesare Battisti conserva, sotto la pavimentazione, anche le tracce della civitas romana (l’antica Tridentum), uno spazio archeologico adesso visitabile e che ospita anche incontri pubblici e iniziative culturali. Le opportunità di conoscere da vicino la storia della città, frequentando i luoghi del Festival, non mancano: ricordiamo ancora palazzo Geremia, sede comunale, che ospita l’ufficio del Sindaco e la sala della Giunta (sulla facciata scene della visita a Trento dell’imperatore Massimiliano I, a fine ‘400); la Sala Depero, dove si riunisce il consiglio della Provincia autonoma di Trento, decorata dal pittore futurista Fortunato Depero.

In riva all'Adige c'è il nuovo quartiere delle Albere, disegnato da Renzo Piano, dove si trova il Muse, il Museo delle Scienze (inaugurato nel luglio 2013), che si caratterizza per la struttura architettonica di vetro e acciaio e propone un percorso espositivo metafora delle Alpi e della vita sul nostro pianeta. Dal centro cittadino si può raggiungere il Muse anche a piedi con il sottopasso pedonale da via Madruzzo. E qui chiudiamo il cerchio della nostra storia con un altro nome illustre per Trento: quando si concluse il Concilio, il Principato era nelle mani del cardinale Cristoforo Madruzzo, capostipite di una serie di illustri vescovi della stessa famiglia, che governarono per oltre un secolo (al casato dei Madruzzo si deve, fra l’altro, la costruzione del signorile Palazzo delle Albere).