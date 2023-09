Riscossione, pronta la cessione a Sogei di 162 lavoratori del ramo d’azienda tecnologico

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Via libera dei sindacati dell’amministrazione finanziaria alla cessione del ramo di azienda Ict di agenzia Entrate-Riscossione alla Sogei. Il decreto che da attuazione alla norma introdotta nell'ultima legge di bilancio è pronto ed è stato illustrato dal direttore del Dipartimento Finanze, Giovanni Spalletta, e da quello delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, alle rappresentanze sindacali lunedì 11 settembre. In particolare, come chiesto dai sindacati, è stato definito il perimetro del ramo d'azienda che il concessionari pubblico della riscossione cederà al partner tecnologico dell'amministrazione finanziaria.



Il ramo d’azienda ceduto a Sogei

Il decreto prevede il passaggio 162 unità dell'Ict Riscossione alla Sogei Spa. Si tratta di dipendenti del concessionario della riscossione che svolgono attività tecnologica e informatica nelle sedi di Milano, Torino, Firenze, Roma e Napoli. Il tutto senza però alcuna conseguenza sulla mobilità dei lavoratori che, come sottolineano in una nota le rappresentanze sindacali, è stata scongiurata.

La copertura previdenziale



Il decreto ministeriale in arrivo e che sarà emano nei prossimi giorni conterrà anche la garanzia delle attuali contribuzioni alle varie forme di previdenza complementare tempo per tempo riconosciute da AdEr. Confermato, poi, sempre ai fini previdenziali, la previsione del mantenimento dell'iscrizione al Fondo di previdenza nazionale dei lavoratori esattoriali per chi passerà in Sogei.

La busta paga

Sulle voci economiche, il decreto oltre a confermare la garanzia del differenziale dei minimi tabellari dei due contratti collettivi nazionali, predefinisce il mantenimento dell'anzianità di servizio e dei trattamenti ad personam. Inoltre i sindacati hanno chiesto un intervento del ministero dell’Economia per evitare comunque possibili penalizzazioni per i colleghi che transiteranno da Riscossione a Sogei.