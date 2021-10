Riscossione, le proposte del parlamento / Più tempo per pagare le cartelle notificate da settembre

Il Parlamento ha chiesto all'esecutivo di concedere 150 giorni in più per pagare le cartelle che sono state notificate nei mesi successivi alla ripresa dell'attività di notifica e riscossione (cosa che è avvenuta a partire dal 1 settembre 2021). Sempre con l'obiettivo di garantire una ripresa della riscossione più soft per i contribuenti, si chiede di allungare i tempi per pagare le rate dovute per la definizione agevolata dei carichi e di concedere una sospensione corrispondente a quella disposta in favore degli altri debitori di Ader, pari a 18 mesi, almeno con riferimento alle scadenze 2021.

1/8 3/8 Menu