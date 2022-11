Migranti, Rise Above a Reggio Calabria: tutti sbarcati. La Francia apre il porto di Marsiglia

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Si è svolto al porto di Reggio Calabria lo sbarco degli 89 migranti arrivati in Italia a bordo della nave “Rise Above” gestita dalla ong “Mission Lifelive”. I migranti attendono i pullman che li porteranno nella palestra di una scuola del quartiere Gallico dove è stato allestito un centro di prima accoglienza in attesa del trasferimento sulla base del riparto nazionale stabilito dal ministero dell’interno. Tra i migranti ci sono una quarantina di minori di cui 8 bambini in tenera età. Da giorni la nave della ong Mission Lifeline si trovava davanti alla costa orientale della Sicilia in attesa dell’assegnazione di un porto. Cosa che è avvenuta lunedì sera.

La Francia apre il porto alla Ocean Viking: nessuna selezione

Nel frattempo, la Francia «si prepara ad aprire il porto di Marsiglia alla nave Ocean Viking, o nella notte fra mercoledì e giovedì o nella giornata di giovedì. Dipenderà da quando lascerà il sud del Mediterraneo», ha detto all’Ansa una fonte del ministero dell’Interno francese. «Lo sbarco a Marsiglia si svolgerà sotto la supervisione della Prefettura. Saranno fatti scendere tutti i migranti dalla nave e poi registrati come richiedenti asilo». «Ci stiamo preparando come se la nave dovesse arrivare nelle prossime ore», spiegano le stesse fonti all’Ansa». Non ci sarà quindi alcuna selezione fra i passeggeri della Ocean Viking, non saranno fatti scendere i deboli e lasciati a bordo gli altri: «Non ci sono restrizioni possibili, tutti hanno diritto di presentare la domanda di asilo», aggiungono le fonti francesi.

«La situazione sulla Ocean Viking è diventata insostenibile ci sono 234 persone tra le quali 55 minori che hanno bisogno di sbarcare immediatamente. Il più piccolo di loro ha soli 3 anni. Ci sono 17 persone che hanno bisogno di essere diagnosticate e tre, probabilmente, di essere ospedalizzate. Una di queste ha la polmonite e non risponde agli antibiotici». Così Francesco Creazzo della Ong Sos Mediterranee, in merito alla situazione in cui versa la nave Ocean Viking che da 20 giorni è ferma, vicina alle coste della Sicilia, in attesa di un porto sicuro.

Il caso Rise Above

A differenza dei casi della Geo Barents e della Humanity 1 a Catania, quello della Rise Above è considerato come un evento Sar, cioé un salvataggio in mare in caso di naufragio (Search and rescue). Cresce, invece, la tensione nel porto di Catania fra i migranti ai quali è stato impedito di sbarcare, nonché scontro politico fra l’opposizione, che attacca «l’inumanità» del governo e Salvini che replica: «Questi sono viaggi organizzati, bisogna stroncare questo traffico di esseri umani».

«Non abbiamo ancora avuto risposta nè siamo stati convocati sulla richiesta di asilo politico che abbiamo presentato domenica scorsa per i 35 migranti rimasti a bordo della Humanity One», ha riferito il legale della ong tedesca Sos Humanity, Riccardo Campochiaro, precisando di «avere raccolto le adesioni a bordo e di averle inviate, come di prassi, con una mail certificata alla questura ed alla commissione preposta».