Risiko fa volare Mps, ma gli analisti restano freddi su UniCredit A spingere il titolo è ’ipotesi di un matrimonio con UniCredit.Un Cda del Monte dei Paschi, come riportato da Radiocor, è stato convocato per il 2 novembre di Enrico Miele

(IMAGOECONOMICA)

2' di lettura

Il risiko bancario torna protagonista a Piazza Affari. L’ipotesi di un matrimonio con Unicredit sta infatti mettendo le ali al titolo di Mps, che è stata anche fermata in volatilità quando saliva dell'8%. Per il futuro di Rocca Salimbeni sono settimane decisive. Un Cda del Monte dei Paschi, come riportato da Radiocor, è stato convocato per il 2 novembre dalla presidente, Patrizia Grieco, a tre giorni dal precedente, che ha approvato un deciso aumento degli accantonamenti sulle controversie legali e stragiudiziali (da oltre 900 milioni a 1,3 miliardi), e a tre giorni dal successivo che approverà una trimestrale in forte «rosso», per tenere conto proprio della misura fresca di approvazione.

Il board dovrà così dovrà iniziare a valutare come far fronte alle nuove necessità di capitale che si aggiungono a quelle connesse all’operazione Amco. All'orizzonte, però, c'è la possibile fusione con UniCredit, con il piano che, secondo il Sole 24 Ore, sta prendendo forma e prevede una dote per le nozze di 5 miliardi di euro (tra i fondi per l’aumento di Rocca Salimbeni e crediti fiscali). Ma i dubbi gli osservatori non mancano. Secondo gli analisti di Equita, l’operazione aumenterebbe «in modo rilevante» il profilo di rischio di Unicredit. Mps, secondo le indiscrezioni, prima della fusione verrebbe ricapitalizzata con 2-2,5 miliardi utilizzati per aumentare le coperture sui rischi legali e per coprire 3mila esuberi. «In questi termini generali – ribadisce il broker – l’operazione presenta più rischi che opportunità per UniCredit, con conseguente aumento del profilo di rischio e impatto negativo sulla valutazione».

I rischi legali di piazza Gae Aulenti, calcolano gli analisti, salirebbero da 10,7 miliardi (coperti al 7%) a 21 miliardi (coperti al 12%), con «una componente company specific Mps di circa 6 miliardi coperti al 24%, livello che potrebbe essere ritenuto non sufficiente dal mercato». Non solo. UniCredit «non riuscirebbe a soddisfare la condizione di neutralità sul Cet post-business combination perché Mps post-deal con Amco ha un Cet inferiore al 10% (contro il 13,2% di Unicredit) e le nuove risorse dell’aumento di capitale verrebbero impiegate per la ristrutturazione». Tra i problemi anche la difficoltà di “utilizzare a pieno” nel prossimo biennio le Dta e il fatto che il deal sarebbe diluitivo di circa il 20% sull’Eps 2022-23 di UniCredit. Poi c’è il nodo dell’assetto azionari: il Mef diventerebbe il primo azionista del nuovo gruppo con il 17% (ipotizzando un concambio a prezzi di mercato) creando «incertezze di governance». La banca guidata da Jean Pierre Mustier «migliorerebbe il posizionamento competitivo a livello nazionale», ma «non aumenterebbe in modo rilevante la presenza territoriale nelle regioni più ambite» come Lombardia e Piemonte. Infine, un’eventuale business combination con Mps, secondo noi, «allontanerebbe l’ipotesi di spin-off delle attività italiane da quelle estere di UniCredit perché il business domestico - che ha margini inferiori e un più alto costo del rischio rispetto al resto del gruppo - non riuscirebbe a garantire gli stessi ritorni su base stand-alone rispetto all’attuale configurazione».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)