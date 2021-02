Risiko delle nomine alle Autorità portuali mentre calano i traffici marittimi Lo scalo di Genova segna -14,2% delle merci rispetto al 2020 e -4,9% di container. Tra nomine, conferme e avvicendamenti,si delinea la nuova mappa dei porti italiani di Raoul de Forcade

Lo scalo di Genova segna -14,2% delle merci rispetto al 2020 e -4,9% di container. Tra nomine, conferme e avvicendamenti,si delinea la nuova mappa dei porti italiani

Lemergenza Covidi-19 ha portato, per la prima volta in 40 anni (se si esclude la contrazione del 2009 col default globale), a una diminuzione dei traffici marittimi mondiali, che Clarkson Research ha stimato, per il 2020, in un -10% del volume globale rispetto al 2019. Non fanno eccezione i porti italiani, dove peraltro è in corso il risiko delle nomine in diverse Autorità di sistema portuale, i cui presidenti hanno mandati in scadenza.



Il sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, che comprende Genova, principale scalo nazionale, e dove è stato confermato, per un secondo mandato il presidente Paolo Emilio Signorini, ha registrato nel 2020, in tonnellate di merci movimentate, -14,2% rispetto al 2019. La riduzione ha coinvolto tutte le tipologie di traffico dell’Asp, dai container (-4,9%), al convenzionale (-13,5%), fino alle rinfuse solide, che chiudono l’anno con la contrazione maggiore: 30,5%.

Se si scende lungo la penisola, presso l'Adsp della Spezia e Carrara, a fine dicembre è stata firmata, dal ministero dei Trasporti, la nomina a presidente di Mario Sommariva, già segretario generale dell’Adsp di Trieste, che sostituisce l’uscente Carla Roncallo.

A Livorno è in scadenza il presidente dell’Adsp del Tirreno settentrionale, Stefano Corsini, e si prepara a sostituirlo Luciano Guerrieri (già presidente dell’Autorità portuale di Piombino, cancellata dall’ultima riforma dei porti), che ha già ottenuto il via libera delle commissioni trasporti di Camera e Senato.

A Civitavecchia (Adsp del Mar Tirreno centro settentrionale) a dicembre è arrivato Pino Musolino (già presidente dell’Adsp di Venezia), in sostituzione di Francesco Maria di Majo, giunto a fine mandato.