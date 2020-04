Risollevare l’auto per dare un messaggio di fiducia a tutti i consumi

Per servire l'obiettivo, gli incentivi dovranno avere alcune caratteristiche e non altre. Innanzitutto, essere concentrati nel tempo: ordini entro ottobre targati al massimo entro dicembre. Chi volesse cambiare l'auto nell'estate del 2021 non dovrebbe essere agevolato, bensì forzato ad anticipare al 2020. P

erché è adesso che abbiamo bisogno. Dopo, saranno capaci tutti.

Il business si fa anche con i soldi, per quanto prosaico possa apparire al cospetto di altri valori. In queste settimane i concessionari hanno i bilanci gonfi di magazzino (auto sui piazzali) mentre stanno bruciando cassa, che dovrà essere ricostituita alla velocità della luce. Come? Vendendo macchine. Quali? Quelle in stock, appunto, quali che siano, ibride o turbodiesel. Anche perché, con la chiusura delle fabbriche, alla ripresa i tempi di consegna per il built-to-order (vetture prodotte su un ordine del cliente) schizzeranno da un paio a otto/dieci mesi: ma il registratore di cassa deve suonare subito, prima che sia troppo tardi.



Inoltre, le risorse che i contribuenti potranno mettere in campo per il settore saranno limitate, se per l'intero Paese parliamo di decine di miliardi, molti dei quali assorbiti per sostegni ai redditi. Dunque, sarà opportuno concentrare i soldi, quali che siano, in un periodo limitato, puntando a far ripartire la macchina dei consumi e spiegando bene l'effetto volano che l'auto riesce ad avere.



Infine, gli incentivi dovrebbero essere riformulati eliminando ogni vincolo di emissioni di CO2, per varie motivazioni, prima fra tutte che non siamo nella condizione di poter rifiutare (o non incentivare) il cliente che volesse un bel turbodiesel. Potremmo non essere lì quando dovesse tornare dieci mesi dopo.



Poi, diciamo anche che almeno per quest'anno il tributo al Greta-pensiero è già stato pagato col blocco forzato. Oggi il titolo non è ambiente ma sopravvivenza. Ciò che aveva un senso a gennaio è stato spazzato via dal Covid-19, che sta riordinando molte priorità.

Se prima noi europei ci sentivamo talmente satolli da illuderci di ridurre la CO2 da soli e con qualche macchina, ora dovremmo aver capito, chi prima chi con un aiutino, che siamo in una tempesta economica in cerca di un approdo: tecnicamente, si salvi chi può.