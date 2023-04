Risorgimento e pittura della realtà in mostra a Brescia

Per gli appassionati d'arte, la lista di eventi a cui guardare è davvero corposa. Il Museo del Risorgimento di Brescia, che dopo un lungo periodo di chiusura ha riaperto cambiando la sua denominazione in Museo del Risorgimento Leonessa d'Italia, porterà all'attenzione dei visitatori un centinaio di reperti tra dipinti, sculture, bandiere di quel periodo e la chicca di poter ammirare documenti, fotografie, stampe e disegni dell'epoca grazie supporti digitali. Sempre a Brescia, a Palazzo Martinengo, saranno in mostra fino all'11 giugno più di 80 opere dei grandi maestri della pittura rinascimentale e barocca mentre due sono gli appuntamenti che gravitano intorno al Museo di Santa Giulia: la mostra “Miseria e nobiltà. Giacomo Ceruti nell'Europa del Settecento”, dedicata alla cosiddetta “pittura della realtà” dell'artista che trovò radici tra Bergamo e Brescia all'inizio del suo percorso, e una rassegna personale di Fabrizio Plessi, autore contemporaneo noto soprattutto per le sue videoinstallazioni

