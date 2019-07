Risparmi e casa: cosa cambia dagli indennizzi ai bonus Fari puntati sulle misure relative a risparmi e investimenti e sugli immobili. Dopo il primo speciale dedicato alle novità fiscali, la seconda puntata dei Focus Norme&Tributi dedicati alla conversione del decreto crescita sarà in edicola mercoledì 17 luglio con Il Sole 24 Ore (a 0,50 euro in più oltre al prezzo del quotidiano)

Gli approfondimenti cominceranno dalle modifiche introdotte al Fir (Fondo indennizzo risparmiatori) per il quale, tra l'altro, si prevede una corsia preferenziale per gli importi fino a 50mila euro.



Ricco di novità è anche il fronte delle possibilità di investimento dei risparmi. Con un allargamento della partecipazione alle Sis (società di investimento semplice) anche alla clientela retail e con un vantaggio fiscale per gli Eltif (i fondi a lungo termine) per i quali si prevede un'esenzione dei redditi di capitale sulle orme dei Pir.



Modifiche anche sulle agevolazioni fiscali collegate agli immobili. Ad esempio, per l'ecobonus si prevede il credito fiscale con sconto diretto dal fornitore mentre il bonus energia del 50% diventa cedibile anche per lavori «non qualificati». Novità che interessano anche l'accesso alle prestazioni sociali agevolate: dal prossimo anno, infatti, debutterà una doppia opzione di calcolo per l'Isee ordinario