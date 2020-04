Risparmi e costo della paura di Paolo Basilico

Nelle ultime settimane sono ritornate a circolare proposte – giustificate questa volta da un nobile obiettivo – relative all’utilizzo del risparmio degli italiani per finanziare l’aumento del debito pubblico. Tasse patrimoniali, prestiti forzosi – non si capisce se abbinati alla limitazione della libertà di circolazione dei capitali – tutte però basate sullo stesso meccanismo: mettere le mani in tasca ai risparmiatori italiani.

Non sono né un economista né un fiscalista, ma ho trascorso gran parte della mia vita lavorativa a occuparmi di risparmio e di risparmiatori italiani.

Quello che ho imparato è che queste dichiarazioni sono semplicemente disastrose, perché generano una serie di comportamenti che vanno esattamente nella direzione opposta rispetto a quanto sarebbe necessario e auspicabile. Vediamo il perché.

Non c’è bisogno di scomodare i premi Nobel della finanza comportamentale per sapere che la paura è l’emozione principale in economia. Lo è soprattutto quando si parla dei risparmi delle famiglie. La comprensibile paura di perderli – o di vederseli sottratti in qualsiasi forma – determina reazioni che spesso diventano non razionali.

È quello che è successo a fasi alterne a partire dai tempi del governo Amato. La paura si trasformò in panico durante la crisi dell’euro del 2011, quando le banche e le società di gestione, assalite da clienti terrorizzati, dedicarono gran parte del tempo e delle risorse a un’attività denominata asset protection.