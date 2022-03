Risparmi in frantumi. L’impatto della chiusura della Borsa di Mosca su fondi ed Etf venduti in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quali sono gli Etf e i fondi comuni esposti alla Russia e bloccati dopo lo stop alla Borsa di Mosca? Come possono difendersi i risparmiatori che sono in possesso di questi strumenti? Ci sono altri titoli che hanno subito effetti indiretti sia dal lato azionario che obbligazionario? Le attuali condizioni di mercato cosa prospettano per il prossimo futuro in tema di asset allocation?

A questi e ad altri interrogativi cercheremo di dare risposta lunedì 21 marzo nel tradizionale webinar di Plus24, alle ore 12:30, che sarà possibile seguire sui sito internet e sui canali Facebook e Linkedin del Sole 24 Ore.

Alla diretta partecipano il consulente finanziario indipendente Francesco Messina, il vicepresidente vicario dell'Anasf Ferruccio Riva e i giornalisti di Plus24, Marzia Redaelli e Andrea Gennai.

Durante la diretta il pubblico avrà modo di rivolgere domande agli esperti sui canali social (Linkedin e Facebook) del Sole 24 Ore.