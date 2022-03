Risparmi sotto assedio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Vittime civili e distruzione: l'invasione russa in Ucraina del 24 febbraio scorso sta provocando conseguenze devastanti. E gli effetti si vedono anche a livello economico. Le sanzioni dell'Occidente contro Mosca hanno avuto riflessi importanti sui mercati finanziari e nella capitale russa sono tornate le file ai bancomat. Il conflitto bellico ha innescato inoltre una corsa al rialzo dei prezzi delle materie prime con riflessi sull'inflazione. Interrogativi e dubbi a cui cercheremo di dare risposta lunedì 7 marzo nel tradizionale webinar di Plus24, alle ore 12:30, sui canali Facebook e Linkedin del Sole 24 Ore.

Alla diretta parteciperanno i consulenti finanziari Ida Pagnottella e Renato Viero e i giornalisti di Plus24, Vitaliano D'Angerio, Andrea Gennai e Marzia Redaelli.

Durante la diretta il pubblico avrà modo di rivolgere domande agli esperti sui canali social (Linkedin e Facebook) del Sole 24 Ore.

A distanza di due anni dal crollo dei listini causa Covid-19, torna dunque la grande paura fra i piccoli risparmiatori e come accadde due anni fa con il coronavirus, si è deciso di rilanciare l'iniziativa di Plus24 per tentare di rispondere ai dubbi e agli interrogativi dei lettori in merito ai propri risparmi. Giornalisti ed esperti risponderanno anche sulle pagine di Plus24, nella rubrica della posta del risparmiatore, e sul sito web del Sole 24 Ore (www.sole24ore.com). Sarà sufficiente inviare l'email all'indirizzo plus@ilsole24ore.com inserendo nell'oggetto la parola “guerra”. Oppure, per chi vuole scrivere su carta, l'indirizzo è: redazione Plus24-Sole24Ore, viale Sarca 223, cap 20126, Milano.