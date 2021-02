Risparmiare sulle bollette (e polizze): la fintech che aiuta a ottimizzare le proprie spese Un sistema intelligente per trovare le tariffe migliore per le singole esigenze: ora per le bollette, domani per polizze, mutui e servizi digitali di Gianni Rusconi

2' di lettura

Un algoritmo analizza le utenze domestiche, verifica se esiste un'offerta più conveniente rispetto ai consumi attuali, esaminando in particolare i dati relativi al costo della materia prima nel caso di luce e gas, e aiuta l'utente a trovare la tariffa migliore in base alla situazione di partenza. E se al momento ad essere vagliate dall'intelligenza artificiale sono le bollette energetiche e per il telefono e Internet, prossimamente si potranno valutare in modo approfondito i costi delle polizze assicurative...