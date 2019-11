Risparmiare è facile (se sai come fare) Giovedì 21 novembre alle 18.30 via Monte Rosa 91, Milano. Gli autori condurranno una puntata live straordinaria di Due di denari di Debora Rosciani e Mauro Meazza

Un percorso di educazione al risparmio in cinque mosse, con un linguaggio radiofonicamente chiaro, come sanno fare i due autori e conduttori di Due di Denari, il programma di successo di Radio 24 in onda ogni mattina dal lunedì al venerdì alle ore 11.00. Debora Rosciani e Mauro Meazza presenteranno il libro Giovedì 21 Novembre alle 18.30 presso la sede del Sole 24 Ore, via Monte Rosa 91 a Milano con di una puntata Live straordinaria con ‘esperti di valore mondiale'. Perché? C'è un motivo per cui risparmiare non è facile: ‘non esistono investimenti senza rischi' Parola di Debora e Mauro!

Il volume “Risparmiare è facile (se sai come fare)”, in edicola con Il Sole 24 Ore, parte dagli obiettivi che si vogliono dare ai risparmi che vengono messi da parte, per poi passare in rassegna i “prodotti”, dal conto corrente alle azioni, dai fondi comuni ai derivati. Seguono le avvertenze per impostare un buon rapporto allo sportello o con il consulente; un po' di quel che serve sapere del Fisco e, infine, le indicazioni per reclamare e i consigli per tenersi alla larga dalle truffe. Completa il volume un elenco su dove informarsi per capirne di più e una raccolta delle parole più usate in banca e in posta.

Nel programma Due di denari di Radio 24, i due conduttori approfondiscono ogni giorno i temi sulla gestione del denaro e dei risparmi, i rapporti con il fisco e la burocrazia, il lavoro, la casa, la famiglia, sempre con grande attenzione all'attualità. Ad esempio: Una legge che cambia? Un rovescio di borsa? Una richiesta incomprensibile del fisco? Sono le domande di tutti i giorni a cui, quotidianamente, il programma “Due di denari” dà risposte agli ascoltatori con ospiti ed esperti. In modo semplice, con l'autorevolezza e il linguaggio chiaro e diretto di Radio 24, gli autori, Rosciani e Meazza riportano questo linguaggio gradevole e comprensibile anche nel libro “Risparmiare è facile (se sai come fare)”.

Sarà anche possibile prenotare online ed acquistare il libro grazie al servizio Prima Edicola, su www.primaedicola.it e sui canali e-commerce del Sole 24 Ore.

Il volume sarà a breve anche in libreria.