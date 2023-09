Risparmiare è possibile con ricerche, passaparola ma anche investimenti

Le ricerche sul carrello della spesa degli italiani mostrano come una quota sempre maggiore decida di acquistare al discount o prediliga prodotti a marchio del distributore. È il prezzo che sorpassa la qualità?

Non necessariamente. Mi piace pensare che soprattutto le nuove generazioni, complice una maggiore educazione alimentare, a parità di prodotto, acquistino quello con l’etichetta migliore in termini nutrizionali. Che non sempre è quello del grande brand e non sempre costa di più.

Il tema delle offerte e delle economie di scala quanto conta realmente?

Le economie di scala possono essere fatte su generi non deperibili, altrimenti non sempre fanno risparmiare. Per quanto riguarda le offerte, in alcuni ambiti conta molto il passaparola: se chiama l’operatore di un call center per proporre un’offerta sul gestore telefonico o energetico le persone sbuffano, ma se il consiglio arriva da un amico o da un parente il rapporto di fiducia favorisce un processo decisionale razionale che può portare a un risparmio che magari non si sapeva di poter realizzare.

I rincari stanno erodendo i risparmi che gli italiani- quelli che hanno potuto - hanno accantonato durante la pandemia. Come arginare il fenomeno?