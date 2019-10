Risparmiare con i tassi a zero Giovedì 24 ottobre: «Andare oltre il conto corrente». Come gestire la liquidità

«Risparmiare con i tassi a zero» è il titolo del doppio appuntamento che Il Sole 24 Ore dedica ai risparmiatori nel mese del Risparmio: due guide in uscita giovedì 24 e giovedì 31 ottobre, che approfondiscono due aspetti che aiutano gestire al meglio i propri investimenti.

La prima guida «Andare oltre il conto corrente», in edicola con il quotidiano di giovedì 24 ottobre, prende in esame le modalità attraverso le quali è possibile gestire la propria liquidità in modo da massimizzare il guadagno.

I risparmiatori italiani, infatti, navigano in un mare di liquidità: gli ultimi dati di Bankitalia evidenziano uno stock di quasi 1.400 miliardi di euro tra conti correnti, depositi e biglietti. Solo nel mese di agosto – secondo l'ultimo report dell'Abi - i depositi hanno registrato un aumento del 6,6%, con un incremento in valore assoluto su base annua di 97 miliardi di euro. E con i tassi d'interesse negativi che incombono, le famiglie devono trovare valide alternative di impiego dei propri risparmi. La guida in edicola con Il Sole 24 Ore vuole aiutare i risparmiatori a districarsi tra le diverse opportunità a disposizione sul mercato per gestire la liquidità, anche alla luce delle nuove regole introdotte con la direttiva Psd2 e delle nuove disposizioni varate dal Governo per disincentivare l'uso del contante.

La seconda guida «Tagliare il costo di mutui e prestiti», in edicola con il quotidiano di giovedì 31 ottobre, esaminerà, invece, come deve comportarsi chi vuole utilizzare il momento per indebitarsi minimizzando i costi. Si va dalle varie tipologie di mutuo ai prestiti, per arrivare alla cessione del quinto al credito al consumo all'indebitamento per lo studio dei figli.