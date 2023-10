Risparmiare tempo e fare le cose con maggiore facilità

Volete approfondire un argomento, ma non avete il tempo di leggere un intero articolo? Con Summarize , il Pixel può generare un riassunto di una pagina web, in modo da comprenderne rapidamente i punti chiave. Inoltre, Pixel è in grado di leggere ad alta voce e di tradurre le pagine web, in modo da poter ascoltare gli articoli anche in viaggio.

Pixel è ancora più in grado di comprendere le sfumature del linguaggio umano, quindi è possibile parlare con lui in modo più naturale per ottenere risultati. Se fate una pausa o dite “ehm”, aspetterà che abbiate finito prima di rispondervi. Usate la vostra voce per digitare, modificare e inviare rapidamente messaggi, anche se parlate più lingue.

Grazie all’intelligenza artificiale migliorata, Filtro Chiamate consente di ricevere in media il 50% in meno di chiamate di spam . Risponde silenziosamente alle chiamate da numeri sconosciuti con una voce più naturale per coinvolgere il chiamante. È anche abbastanza intelligente da separare le chiamate che volete da quelle che non volete. E presto, Filtro Chiamate suggerirà risposte contestuali da toccare per rispondere rapidamente a chiamate semplici, come le conferme di appuntamenti, senza dover rispondere al telefono.