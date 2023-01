Risparmio, 2022 al cardiopalma per le Sgr. Ora è sfida sui margini del gestito

4' di lettura

È stato un dicembre decisamente sopra le attese per la raccolta delle principali società dell’industria del risparmio italiana, merito forse anche dei segnali di ripresa sui mercati finanziari. Il tardivo risveglio non stato è però sufficiente a far dimenticare un 2022 inevitabilmente complesso proprio a causa delle vicende che hanno accompagnato l’andamento di azioni e obbligazioni nel corso dell’anno. A una prima occhiata il bilancio appare deludente, soprattutto quando messo a confronto con il...