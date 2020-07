Risparmio Casa punta ad aprire 200 store e lavora per lo sbarco in Borsa I fratelli Battistelli guidano oggi una società con oltre 100 punti vendita in Italia e un fatturarto da 500 milioni

I fratelli Battistelli guidano oggi una società con oltre 100 punti vendita in Italia e un fatturarto da 500 milioni

2' di lettura

Oltre 100 punti vendita in Italia e uno a Lugano in Svizzera, tra negozi tradizionali e ipermercati, un fatturato che ha raggiunto gli oltre 500 milioni e una forza lavoro che supera le 2mmila persone. Sono questi i numeri di Risparmio Casa, la catena dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona, guidata dai fratelli Fabio e Stefano Battistelli. Un Gruppo in forte espansione, la cui strategia prevede il raggiungimento di 200 store entro il 2025, l'internalizzazione con aperture nei mercati esteri limitrofi, lo sbarco in Borsa previsto entro cinque anni e un importante percorso di trasformazione digitale già avviato.

E, soprattutto, una storia di successi tutta italiana, che ha visto recentemente l'acquisto dei rami d'azienda di 5 punti vendita ex Mercatone UNO, salvaguardando i livelli occupazionali, e che ha radici lontane.

Le radici

Tutto ebbe inizio negli anni Sessanta, in una piccola cartoleria di 50 metri quadri ad Albano Laziale, sotto la guida del capostipite Guido Battistelli, scomparso nel 2010 all'età di 85 anni. In questo ambiente si formano i due figli Fabio e Stefano che, complementari sotto il profilo caratteriale e delle attitudini, decidono di sviluppare l'attività paterna e di trasformarla in una catena di negozi, un retail operante prevalentemente nell'Home e Personal Care. Trent'anni dopo, nella seconda metà degli anni Novanta, l'iniziativa riscuote un notevole successo commerciale ed è allora che Fabio e Stefano decidono di fare un passo avanti, e di sviluppare ulteriormente l'azienda di famiglia.

L’offerta

Con l'avvento del nuovo millennio iniziano una serie di aperture, si modificano le superfici di vendita, dal negozio di vicinato a realtà di più ampie dimensioni, con un'offerta di prodotti vastissima e a prezzi molto convenienti e una sempre maggiore redditività al metro quadro.Oggi Risparmio Casa propone oltre 30.000 referenze, a cui si aggiungono più di 8.000 prodotti stagionali, per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, casalinghi, tessile casa, giocattoli, cartoleria, fai da te, accessori auto, piccolo elettrodomestico e stagionale.