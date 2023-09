Risparmio ed efficienza: è la corsa della domotica

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dopo due anni di crescita, il mercato globale della domotica e degli IoT continua a salire, perché il controllo intelligente e da remoto degli apparecchi e degli impianti connessi nelle abitazioni alleggerisce nettamente le bollette domestiche, con una riduzione del 20-25% dei consumi di gas e elettricità, un -5% dell'uso dell'acqua e anche un -30% circa degli sprechi alimentari.

In attesa che diventi operativo il protocollo Matter (cioè il sistema per l'interoperabilità della casa intelligente lanciato dallo sforzo congiunto delle più grandi aziende che operano nel mercato della tecnologia), le famiglie si affidano sempre di più a device connessi e a comandi centralizzati attivabili soprattutto con la voce o contactless.

Loading...

Secondo l'analisi dei trend di mercato di GFK Italia – realizzata per Il Sole 24Ore – relativa a gennaio-luglio 2023 rispetto agli stessi periodi del 2022 e del 2019 (pre-Covid), il comparto ha rilevato un aumento, rispettivamente, del 12% sull'anno scorso e dell'84,5% sul periodo pre-pandemia, che ha premiato gli elettrodomestici di massima efficienza e connessi.

L'annuale ricerca degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano ha messo in evidenza che l'Italia è al primo posto in Europa per la crescita del mercato.

I parametri da considerare

Il primo parametro è scegliere i modelli di classe energetica elevata secondo la nuova e più severa “scala” europea dalla A alla G, con efficienza decrescente che ha eliminato le complicate A con tanti + e diverse percentuali di consumi.