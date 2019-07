Risparmio energetico, per il calcolo due software Enea di N.T.

(Marka)

1' di lettura

Arrivano il supporto on-line dell'Enea per il calcolo semplificato del risparmio annuo di energia primaria conseguito con l'installazione delle schermature solari e delle chiusure oscuranti. Si tratta di due software messi a disposizione dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile denominati rispettivamente Chiusure Oscuranti e ShadoWindow, i quali sono destinati a tutti gli utenti che per accedere alle detrazioni fiscali riservate agli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio devo trasmettere i dati ad EneaA tramite il portale https://detrazionifiscali.enea.it.

I due applicativi – spiega l'Agenzia in una nota pubblicata sul suo sito - sono stati ideati per facilitare il calcolo del risparmio energetico, che solitamente richiede una procedura lunga e complessa, e per valutare l'intervento più performante, semplificando la scelta della soluzione più efficace. Ulteriore obiettivo dei due software è anche quello di otteneredati omogenei sul risparmio energetico conseguito attraverso questa tipologia di interventi, con la possibilità di valorizzarli nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica fissati dall'Ue.

Secondo Domenico Prisinzano, responsabile del Laboratorio supporto attività programmatiche per l'efficienza energetica dell'Enea, “i due software sono di facile utilizzo e consentono agli utenti di pervenire velocemente alla stima del risparmio energetico ottenuto con l'installazione di chiusure oscuranti o di una schermatura solare a protezione di una superficie vetrata. L'efficacia delle applicazioni trova conferma anche nel confronto dei risultati con quelli ottenuti dai software attualmente sul mercato, visto che gli scostamenti rilevati con le stesse ipotesi di calcolo appaiono trascurabili”.

Le applicazioni, corredate da video tutorial, sono disponibili al link https://strumenti-detrazionifiscali.enea.it/.