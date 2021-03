Risparmio: Eurizon ha allineato il 41% dei fondi aperti al nuovo regolamento green

4' di lettura

Rivoluzione risparmio green. Il 10 marzo è entrato in vigore il regolamento europeo sulla trasparenza della finanza sostenibile (Sfdr). Eurizon, società di gestione di IntesaSanpaolo, annuncia di aver allineato alle regole europee già il 41% dei suoi fondi comuni aperti, pari a 73 miliardi dei 178 in pancia (dati Assogestioni di gennaio 2021). Inoltre i fondi Eurizon che rientrano nelle categorie articolo 8 (prodotti che promuovono la sostenibilità) e articolo 9 (prodotti con obiettivi sostenibili) sono 123 su un totale di 640 fondi. Sul sito della società vengono inoltre spiegate le strategie di integrazione dei rischi di sostenibilità: in pagina 3 e 4 viene descritto nel dettaglio il significato delle cosiddette “Exclusions”.

A confermare questi numeri sono Alessandro Solina, direttore investimenti Eurizon, e Claudio Marchetti, responsabile equity che ha coordinato il progetto sulla normativa Sfdr della società di gestione: «Quando l’interpretazione della regolamentazione Ue diventerà più chiara potrebbe esserci uno spostamento in articolo 9 anche di altri fondi, attualmente in articolo 8 che adottano logiche di carbon footprint. È immaginabile poi che il lancio di nuovi fondi comuni vedrà quasi solo fondi articolo 8 o 9».



Le esclusioni nei fondi aperti Eurizon

Interessante leggere i documenti della più grande Sgr italiana e verificare come integra nelle proprie strategie i rischi di sostenibilità. Al primo punto vi sono le «Esclusioni e restrizioni Sri» dove per Sri si intendono gli investimenti socialmente responsabili. Eurizon esclude gli «emittenti operanti in settori ritenuti non “socialmente responsabili” ai quali sono applicate restrizioni o esclusioni rispetto all’universo di investimento del fondo; a tal riguardo non sono consentiti investimenti in tali emittenti».

Quali sono questi settori non socialmente responsabili? Eccoli: «Quelle società caratterizzate da un evidente coinvolgimento diretto nella manifattura di armi non convenzionali (mine antiuomo; bombe a grappolo; armi nucleari; uranio impoverito; armi biologiche; armi chimiche; armi a frammentazione invisibile; laser accecanti; armi incendiarie; fosforo bianco) o nel settore del carbone termico». Fa un certo effetto vedere nero su bianco i settori esclusi dagli investimenti. Soprattutto l’elenco delle armi non convenzionali.

Dallo screening negativo a quello positivo

Le esclusioni dal portafoglio sono le strategie più antiche e più semplici per un fondo sostenibile. Andiamo invece a vedere tutto il mondo Esg. Come agirà Eurizon su questo versante? Fra le cosiddette exclusions c’è la seguente voce: «Esclusioni e restrizioni Esg: emittenti “critici” per i quali viene attivato un processo di escalation che determina restrizioni e/o esclusioni rispetto all’universo di investimento del fondo; a tal riguardo non sono consentiti ulteriori investimenti in tali emittenti».