Risparmio, le famiglie intaccano le riserve. Da inizio anno a marzo depositi giù di 25 miliardi

La forbice: tassi sui prestiti saliti di 296 punti base, quelli sui conti di 24 punti base

Il sindacato dei bancari ha rilevato che a fine del 2021 i tassi attivi (i tassi di interessi sui prestiti) applicati dalle banche ai finanziamenti avevano registrato una media dell'1,36% (1,40% per i mutui alle famiglie, 1,31% per i prestiti alle società non finanziarie), mentre quelli passivi sulla raccolta, in particolare i conti correnti, erano stati pari quasi allo 0,21% (0,39% per famiglie e 0,04% per le imprese). Nel 2022, a seguito della stretta monetaria della Bce, i tassi sono arrivati al valore medio di 3,45%, di cui il 3,34% sui mutui alle famiglie e il 3,56% sui prestiti alle imprese. Con il costo del denaro portato al 3,5% a marzo (poi al 3,75% a maggio) 2023, i tassi sui mutui sono arrivati al 4,36% mentre quelli per i prestiti alle imprese sono arrivati al 4,33%. Gli interessi bancari a favore dei depositi della clientela non hanno avuto la stessa crescita: sono saliti appena allo 0,4%, risultato della media tra quelli alle famiglie (0,50%) e imprese (0,30%). “Se si prendono in esame i dati più recenti, si osserva che la forbice dei tassi bancari tra il 2021 e marzo 2023 ha mostrato un aumento in punti base decisamente sproporzionato tra interessi attivi e passivi – si spiega -. Considerando i mutui delle famiglie, lo spread è stato pari a 296 punti, risultato del passaggio della media degli interessi dall'1,4% al 4,36%, mentre il differenziale sui prestiti alle imprese ha incassato addirittura 302 punti, dall'1,31% al 4,33%. Quanto invece ai conti correnti, lo spread è stato di appena 24 punti per le famiglie (da 0,02% a 0,26%), mentre è salito con maggior vigore il tasso riconosciuto sui depositi a tempo, da 0,99% a 2,12% con uno spread di 113 punti e quello sui pronti contro termine, aumentato dallo 0,59% al 2,25% con uno spread di 166 punti”.

: “Per decarbonizzazione serve sicurezza energetica e risparmio per consumatori, non slogan"





Dal primo trimestre di quest'anno allarme rosso sui risparmi

Tornando alla contrazione del risparmio, secondo lo studio a fine 2022 sui depositi vincolati a medio-lungo termine dei risparmiatori c'erano 153 miliardi di euro, in discesa di 2,4 miliardi (-1,6%) rispetto a fine 2021. Nel periodo tra fine dicembre 2022 e marzo 2023 quella contrazione è raddoppiata, da 2,4 a 4,1 miliardi (-2,6%). “L'allarme rosso sui risparmi degli italiani si affaccia con maggiore vigore alla fine del primo trimestre del 2023 – si afferma -. quando risulta evidente che la difficoltà economica a rincorrere la sfrenata risalita dei prezzi con la propria capacità reddituale continua, infatti, ad erodere pesantemente la liquidità del sistema. A fine marzo dell'anno in corso, i depositi delle famiglie si sono contratti del 2,14% - raggiungendo il valore di 1.149 miliardi di euro -e quello delle imprese di un 7,56%, attestandosi a scarsi 390 miliardi. La variazione media è del 5% e, in termini monetari, di circa 25 miliardi di euro per le famiglie e di ben 32 miliardi per il sistema imprese”.





Loading...