Risparmio gestito, commissioni alte e non legate alle performance

L’imprevedibilità, così come i rapidi e improvvisi capovolgimenti di fronte, sono la normalità e rappresentano in fondo il sale dei mercati finanziari. Per questo motivo non stupisce come al 2018, annus horribilis per quasi ogni tipologia di investimento, si sia succeduto uno dei semestri migliori della storia e un rimbalzo altrettanto generalizzato e diffuso. Un fenomeno al quale si fatica a fare l’abitudine è invece costituito dal fatto che nelle due fasi speculari appena ricordate le commissioni ricorrenti applicate dalle case di investimento ai prodotti collocati alla clientela siano rimaste le stesse, quasi al centesimo.

Il dato - che ha il crisma dell’oggettività e dell’ufficialità - emerge dall’analisi che il Centro studi di Tosetti Value, uno dei principali Multi-Family office in Europa, ha realizzato mettendo a confronto le performance e le ongoing charge (cioè le commissioni fisse, ndr) calcolate durante gli ultimi 18 mesi per l’universo gestito dalle prime 250 società per attivi. L’analisi - che il Sole 24 Ore è in grado di anticipare e che sarà aggiornata e pubblicata con cadenza trimestrale - ha incluso nel proprio perimetro i fondi Ucits, attivi e passivi (esclusi gli Etf), distribuiti in almeno un Paese europeo e classificati come long term funds (ovvero della durata di oltre 10 anni), escludendo invece i fondi monetari e quelli gestiti da controllate al di fuori dell’Europa, e si può dividere idealmente in due fasi diametralmente opposte.

Nell’intero 2018 la media ponderata dei rendimenti ottenuti dalle prime 30 società per masse amministrate ha segnato il passo con una flessione del 5,6%, mentre nei primi sei mesi del 2019 le perdite sono state poi più che recuperate con uno stupefacente + 9,5 per cento. Non si è però praticamente vista differenza nelle commissioni ricorrenti applicate alla clientela, pari all’1,05% medio ponderato nel 2018 e all’1,04% nella prima metà di quest’anno. La tendenza appare ancora più marcata quando si stringe l’obiettivo sui 10 principali operatori in Italia, che hanno evidenziato nei due periodi lo stesso rendimento del 6,1% (prima al ribasso, poi al rialzo) a fronte di ongoing charge invariate, ma superiori rispetto al continente e pari all’1,45% annuo.