Risparmio: i gestori hanno registrato a gennaio una raccolta di 4,3 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I gestori hanno inaugurato l’anno con una raccolta netta in attivo per 4,3 miliardi. Il dato di gennaio è sensibilmente inferiore rispetto ai 7,8 miliardi incassati a dicembre, ma comunque positivo, anche considerato il clima di maggior volatilità che si è creato sui mercati nelle battute iniziali del 2022. Le redini del sistema sono saldamente in mano ai fondi aperti verso i quali sono stati indirizzati 5,4 miliardi, mentre i mandati istituzionali (-2,9 miliardi), nonostante il risultato positivo delle gestioni Retail (1,7 miliardi), hanno affossato il dato complessivo delle gestioni di portafoglio (-1,2 miliardi).

Lieve limatura anche per il patrimonio, passato da 2594 a 2551 miliardi. Su questa cifra l'incidenza delle gestioni collettive è del 52,1 per cento e il restante 47,9 è in capo alle gestioni collettive.

Loading...

I fondi aperti

Sul segmento dei fondi aperti sono principalmente tre i movimenti da segnalare rispetto a dicembre. A gennaio i flussi sono confluiti in maniera sostanzialmente equilibrata sui prodotti azionari e sui monetari nelle cui casse sono entrati rispettivamente 2,7 e 2,6 miliardi, mentre c'è stata un'uscita massiccia dai fondi obbligazionari (-1,4 miliardi).

A livello complessivo i fondi di diritto estero hanno raccolto 5,3 miliardi, mentre per gli italiani il saldo è stato negativo per 26 milioni.

Le società

Generali, attraverso le operazioni infra gruppo in particolare sui fondi monetari (da qui il saldo positivo dell'intra tipologia), ha incassato in totale oltre 2 miliardi, dei quali 4,1 attraverso i fondi aperti. Positivo anche il bilancio mensile di Deutsche Bank (886 milioni), di Amundi Group (808 milioni) e di Arca Sgr (370 milioni). Conti in rosso, invece, per Intesa Sanpaolo (-406 milioni), Allianz (-412 milioni) e Bnp Paribas (-472 milioni).