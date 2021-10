Risparmio, meno commissioni sui fondi italiani ma l’Europa è ancora lontana: ecco quanto

4' di lettura

Un passo avanti, ma con giudizio. Spesso criticate per i costi elevati e sopra la media europea applicati ai fondi di investimento venduti alla clientela, le società di gestione italiane sembrano aver fatto progressi in questo campo negli ultimi anni. La situazione appare però ancora differenziata fra i vari attori dell’industria e l’ultimo migliodi questa rincorsa virtuosa (soprattutto per le tasche dei risparmiatori) resta nel complesso da percorrere, così come rimangono in parte irrisolte alcune...