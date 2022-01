Risparmio, non solo raccolta record. Cosa manca ancora all’industria dei fondi?

3' di lettura

Più dinamica, nel momento in cui raccoglie il denaro che gli italiani riescono ancora a mettere da parte in misura significativa, costretta a rincorrere il resto d’Europa quando si tratta invece di restituisce ai clienti il frutto dei loro investimenti. L’industria del risparmio nazionale convive ormai da tempo con un autentico paradosso, le cui cause - per certi aspetti evidenti e in molti casi ormai strutturali - rappresentano al tempo stesso i limiti, ma anche i potenziali vantaggi di un mercato...