Risparmio privato e Pmi, ripartire da soli è possibile

Di strumenti utili a facilitare l'immissione di capitali privati nell'economia ve ne sono numerosi. Tra i principali le agevolazioni fiscali per chi investe in PMI: detrazione del 50% sugli investimenti in PMI in fase iniziale e del 30% nelle fasi successive; su tutti i settori. Sia su investimenti diretti che per investimenti attraverso portali di equity crowdfunding o fondi dedicati (SGR o Holding più o meno strutturate). A seguire il credito di imposta alle aziende per investimenti in alcuni settori specifici tipici delle PMI, ad alta capacità di crescita (come ad es. R&S, ecommerce e delivery, elearning e didattica immersiva, biotech e dispositivi sanitari). E infine il coinvestimento di società a controllo statale (su tutte CDP) in settori cruciali per il nostro Paese (turismo, moda, agricoltura 4.0, eventi e fiere) e non solo in startup innovative.

Queste misure porterebbero senza dubbio diversi vantaggi: dalla patrimonializzazione delle PMI storicamente da sempre sottopatrimonializzate, alla riduzione dell'indebitamento bancario, alla creazione di nuovi posti di lavoro per arrivare ad una maggior cultura finanziaria e imprenditoriale degli italiani.

La quarantena ci ha insegnato che la soluzione migliore è chiedere meno aiuto agli altri, rimboccarsi le maniche e saper sfruttare al massimo quello che abbiamo in casa.

Per nostra enorme fortuna, quello che abbiamo è l'ideale per uscire dalla crisi più competitivi di prima.