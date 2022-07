Risparmio, la raccolta delle «big» italiane è immune alla bufera dei mercati?

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’industria del risparmio gestito italiano non sembra accorgersi della profonda crisi attraversata dai mercati nei primi sei mesi del 2022, almeno fino a questo momento. La conferma arriva dai dati sulla raccolta comunicati ieri da tre delle principali società di gestione quotate a Piazza Affari, che messe insieme hanno totalizzato nel mese di giugno flussi netti in entrata per oltre 2 miliardi di euro e arrotondato così il bilancio già largamente positivo (anche se non ai livelli del 2021 dei record) da inizio anno: ben 13,5 miliardi in tre.

Si tratta di dati per certi versi sorprendenti, visto l’andamento fortemente negativo registrato da Borse e titoli di Stato in questo inizio di anno che nessuno si aspettava, almeno per l’ampiezza. E che a questo punto dovranno però essere confermati anche nei bilanci semestrali in arrivo a partire da fine mese e (stavolta) dovranno fare a meno della voce rilevante delle commissioni di performance.

Fineco: la spinta della consulenza evoluta

Finecobank ha per esempio realizzato una raccolta mensile positiva per 851 milioni, che porta il totale del primo semestre a oltre 5,6 miliardi. Significativo il fatto che la componente gestita abbia registrato flussi positivi per 247 milioni, mentre quella amministrata abbia addirittura superato la soglia di 1 miliardo grazie anche alla sottoscrizione del nuovo Btp Italia.

Questo risultato conferma l’efficacia del modello di business e la sempre maggiore propensione agli investimenti da parte di una clientela particolarmente evoluta

Negativa invece la componente diretta (-440 milioni) in un mese in cui i clienti Fineco hanno del resto pagato imposte per 442 milioni. «Questo risultato – spiega l’a.d. Alessandro Foti - conferma da un lato l’efficacia di un modello di business in grado di affrontare fasi di mercato difficili, dall’altro una sempre maggiore propensione agli investimenti da parte di una clientela particolarmente evoluta».

Mediolanum: la forza del risparmio gestito

Banca Mediolanum non è stata da meno nel periodo, con una raccolta netta totale pari a 539 milioni, ben 522 milioni dei quali attribuibili al risparmio gestito che si conferma vicino ai livelli massimi dello scorso anno. Dati questi che portano il bilancio dei primi sei mesi a quota 4,34 miliardi (3,12 miliardi sul solo gestito) e che va ad aggiungersi alle cifre sui nuovi finanziamenti erogati (370 milioni a giugno, 1,91 miliardi da inizio anno) e sui premi polizze protezione (rispettivamente 16 e 88 milioni).