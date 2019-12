Risparmio tradito, due mesi in più per accedere ai rimborsi Rivista la procedura di accesso al Fondo indennizzo (Fir) per ottenere i ristori degli investimenti persi con la crisi delle banche poste in risoluzione di Marco Mobili e Marco Rogari

Con un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio del Senato, presentato da Laura Bottici (M5S) è stata rivista la procedura di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori (Fir) per ottenere i ristori degli investimenti persi con la crisi delle banche poste in risoluzione.

Più tempo per presentare domanda

Come spiega il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa (M5S) l'emendamento approvato concede due mesi in più per formalizzare le istanze dei risparmiatori. Il termine per ottenere l'accesso al Fir era di 180 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo della manovra approvata lo scorso anno e che oltre a riscrivere le regole per ottenere i rimborsi aumentò la dote stessa del Fondo. Pubblicazione che arrivò dopo una lunga serie di annunci e rinvii il 27 agosto 2019. Con due mesi di proroga i risparmiatori avranno tempo fino ad aprile per chiedere il rimborso degli investimenti perduti.

Stop al riesame delle pratiche

Altra novità per semplificare la procedura e accelerare i tempi riguarda la Commissione tecnica. Questa potrà acquisire d'ufficio le decisioni giudiziali ed extragiudiziali favorevoli già acquisite dai risparmiatori evitando un nuovo riesame della pratica. A beneficiare della semplificazione secondo Villarosa saranno circa mille risparmiatori.

Rimborsati gli oneri fiscali

Inoltre nelle ipotesi di acquisti multipli di azioni la Consap procederà ad acquisire il prezzo medio e disporrà il rimborso anche degli oneri fiscali sostenuti durante il periodo di possesso delle azioni. Infine, a tutela dei risparmiatori onesti vengono inserite una serie di misure che consentono di evitare possibili azioni elusive o violazioni delle regole che disciplinano l'accesso al Fir.

