Ubs lancia l'Art Collectors Circle

Ubs ha lanciato un club dedicato ai collezionisti d'arte, l'Art Collectors Circle (Acc). ArtEconomy24 ne ha parlato a Basilea in occasione di ArtBasel con Gabriel Castello, Executive Vice Chairman, Global Wealth Management, Ubs.

Quanti membri ha l'Acc e quanti sono clienti Ubs?

Il circolo è stato lanciato a marzo ed accolto bene tra i membri di alto livello.

La metà dei 2mila miliardari stimati al mondo si affida a Ubs e la maggior parte di loro possiede arte. Stimiamo che il circolo possa raggiungere le dimensioni della Ubs Global Philanthropists Community, che conta oltre 400 membri. Non sono solo clienti Ubs. Lo scopo è collegare gli appassionati d'arte e collezionisti, sia esperti che novizi. Il 41% dei membri ha un museo privato.

Di che nazionalità sono?

Non posso rivelare dettagli per proteggere la privacy. È una comunità in rapida crescita, equamente distribuita a livello geografico. Al momento ci concentriamo in particolare su Europa e Asia.



Quali sono i servizi offerti?

I nostri clienti apprezzano la nostra presenza globale, la nostra competenza imparziale e la possibilità di far dialogare g li amanti dell'arte a livello internazionale.

Abbiamo ricevuto richieste da molti clienti interessati a rendere la loro collezione fruibile al pubblico, ma non sanno come procedere.

L'Acc è principalmente una piattaforma digitale che sarà completata da incontri alle tre fiere di Art Basel, alla Fondation Beyeler e in altri musei internazionali.

L'obiettivo è lo scambio di esperienze e best practice su mecenatismo, costruzione e gestione delle collezioni, trust o fondazioni, negoziazione con istituzioni culturali e governi e costruzione di un museo privato.



Come si entra nel circolo?

Il circolo è gestito da UBS Great Wealth. L'appartenenza è su invito ed è offerta solo a collezionisti e filantropi, non a galleristi, artisti o rappresentanti del mercato.



Quanto costa?

L'iscrizione è gratuita.



Ci sono membri italiani?

L'Italia ha un grande patrimonio culturale, quindi naturalmente è un mercato importante per noi.



In quali paesi gli Ultra high-networth individuals crescono di più?La distribuzione geografica è uniforme, ma ci aspettiamo una quota significativa

in Asia, dove c'è stata una rapida crescita di ultra-ricchi, che potrebbero superare gli Usa in soli quattro anni. Sono interessati a costruire musei privati, ma anche sempre più alle donazioni pubbliche e alle università in concomitanza con lo sviluppo delle infrastrutture culturali.

In Asia esiste una domanda significativa per i nostri servizi di consulenza artistica, in particolare in relazione alla gestione del rischio. Forniamo la due diligence per mitigare i rischi legati all'arte rubata o depredata e alle falsificazioni e per supportare i clienti sui mercati meno regolamentati.



Quante persone impiegate in questo settore?

Oltre 20 esperti a livello globale.

UBS Great Wealth offre servizi di consulenza artistici esclusivi, consulenza strategica per la creazione e gestione di collezioni d'arte, e pianificazione di successione di patrimoni artistici attraverso The Art Competence Center. I nostri esperti sono storici dell'arte con una vasta esperienza sia dal punto di vista accademico che commerciale, oltre che dal lato della gestione artistica, della due diligence e della comprensione approfondita del mondo finanziario.



Che tipo di arte prevale nelle collezioni dei clienti Ubs?

Molti clienti collezionano arte moderna e contemporanea, ma anche dipinti antichi, ceramiche e vetri.

Il loro driver è la passione.

