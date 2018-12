Borse, gli investitori guardano all’inflazione nell’area euro e alla Fed

Le ultime rilevazioni sullo stato di salute dell’economia non sono state troppo confortanti, né in Europa, né in Asia. Ed è stata la delusione per la produzione e i consumi cinesi a preoccupare di più gli investitori, che di recente hanno scaricato anche un po’ di titoli di Wall Street, visti i prezzi raggiunti. Eppure, il ciclo statunitense è il più tonico e resistente, tanto che le valutazioni della Federal Reserve sulla necessità di ulteriori rialzi dei tassi vengono attentamente monitorate. Pure l’azione delle autorità di Pechino non sono servite a risollevare gli umori degli operatori - nonostante siano determinate a non far crollare la crescita - e poco ha potuto la sterilizzazione della guerra dei dazi per qualche mese.

La scorsa settimana, a patire di più sono state proprio New York e le Piazze cinesi, mentre Milano e Londra e persino Mumbay, tutte sotto il giogo dell’incertezza politica, sono rimbalzate. Le tensioni internazionali non si sono dissolte e danno segnali costanti che tengono viva l’apprensione sui parterre; per esempio la detenzione di un cittadino canadese in Cina dopo il caso Huawei, le dimissioni del presidente della banca centrale indiana per contrasti col Primo ministro

Modi, la rivolta francese dei gilet gialli, il dialogo sincopato tra la Commissione Ue e il Governo italiano e all’interno dello stesso esecutivo, il processo difficile della Brexit.

La comunicazione distensiva del Presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, non è stata sufficiente a stimolare la propensione al rischio generale, se non temporaneamente sulle azioni dell’Eurozona. Draghi, infatti, ha mantenuto la barra dritta sulla fine degli stimoli monetari, ha espresso

fiducia nelle potenzialità delle misure Bce per contenere la crisi, ma non ha negato la necessità di cautela nelle previsioni. I tassi di interesse nell’Eurozona, probabilmente, non verranno alzati fino a dopo l’estate 2019 e la prima mossa potrebbe essere un azzeramento dei saggi negativi sui depositi delle banche.

Osservato speciale dell’area euro, infatti, è già oggi, lunedì 17 dicembre 2018, la rilevazione finale dei prezzi al consumo di novembre (+2% su base annua la valutazione provvisoria), perché potrà dare una dimensione alle manovre della Bce.

Le politiche monetarie restrittive suonano fastidiose ai mercati, che stanno scontando uno scenario negativo, ulteriormente penalizzato dalla riduzione della liquidità. Per questo motivo, tra gli eventi più attesi della prossima settimana c’è la riunione della Banca centrale americana, che si terrà mercoledì 19 dicembre 2018. Il mercato si attende un altro ritocco ai tassi nell’area 2,25-2,50%, mentre le probabilità per successivi aggiustamenti sono contenute. Dagli Usa arriveranno poi statistiche dall’economia reale: gli ordinativi dei beni durevoli di novembre (uno dei pochi dati a inciampare a -4,3% nella precedente lettura e stimato a +1,7% da Thomson Reuters) e il Pil del terzo trimestre (indicato a +3,5%).

In calendario ci sono, infine, molti parametri di misurazione della fiducia, importanti per avere il polso del mondo delle imprese e dei consumatori: martedì 18 dicembre 2018 l’indice Ifo tedesco, un termometro del clima tra le aziende in Germania ( a novembre era sceso a 102 dal 102,8 di ottobre). Venerdì 21 dicembre si misurerà anche la fiducia delle imprese manifatturiere italiane (104,4 a novembre da 104,9 di ottobre) e quella delle manifatture francesi ( a novembre salita a 105 da 104 punti).

