Dentro le bustine non solo le figurine dei calciatori ma anche il conto corrente gratuito per i ragazzi

Banca Intesa Sanpaolo scende nuovamente in campo al fianco della storica raccolta di figurine Panini sul calcio italiano. Anche quest’anno con il lancio della 58 edizione della collezione “Calciotori 2018-19”, Intesa Sanpaolo offre l’opportunità ai giovani di sottoscrivere il c/c XME Conto Up completamente gratuito fino al 18esimo anno di età. Il giovane cliente viene esonerato anche dal pagamento dell’imposta di bollo. Anche la carta per i prelievi e i pagamenti in Italia e all’estero è gratuita. Al cliente viene inoltre riconosciuto un bonus dell’1% sulle giacenze che sarà accreditato sul conto al compimento della maggiore età, quando il conto sarà trasformato in un c\c “normale” per maggiorenni mantenendo comunque lo stesso Iban.

Lo scorso anno l’iniziativa promozionale con le figurine Panini, ha consentito a Intesa Sanpaolo di aprire 53mila nuovi XME Conto Up, che insieme ai 31mila aperti con altre iniziative trasversali legate al mondo dei giovani, come X Factor. portano il numero dei XME Conto up aperti nel 2018 a quota 84mila. Dall’avvio di quest’anno, con la nuova collaborazione con le figurine Panini, sono stati aperti altri 15mila XME Conto Up.

Il contratto del conto corrente è firmato nelle filiali della banca dal genitore, ma il conto è intestato al minore. Permette una giacenza di massimo 20mila euro. Se il minore ha meno di 8 anni non potrà avere una carta di debito. Sopra gli 8 anni la carta ha dei limiti di pagamento e di prelievo: 200 euro al giorno e 1.700 euro al mese. Il genitore ha comunque sempre la possibilità tramite i servizi online offerti dalla banca (parental control) di inserire ulteriori limiti operativi e di bloccare alcune funzioni. «L’obiettivo - ha spiegato Andrea Lecce, responsabile sales e marketing privati e imprese retail di Intesa Sanpaolo - è l’educazione al risparmio: un valore da insegnare attraverso un approccio ludico e al passo con i tempi». A tutti i nuovi clienti che apriranno XME Conto Up sarà consegnato in omaggio un box con 500 figurine.

Alla presentazione della nuova iniziativa promozionale erano presenti Filippo Romagna difensore del Cagliari e della nazionale under 21 e Martina Rosucci centrocampista della Juventus e della nazionale femminile, che si sono sfidati sul grado di conoscenza dei campioni del passato a colpi di celo celo, manca manca. La novità di quest’anno e che l’iniziativa si tinge di rosa con le figurine della serie A femminile, della nazionale A e della nazionale under 21 maschile.

Per Panini alla conferenza stampa è intervenuto Antonio Allegra, direttore mercato Italia figurine e card che ha presentato la nuova edizione di “Panini Tour Up! 2019”: un’iniziativa itinerante che dal 23 febbraio al 31 marzo si svolgerà in 24 filiali di Intesa Sanpaolo in altrettante città d’Italia, da Napoli a Brescia. Ad accogliere i partecipanti ci sarà anche Pepper, il robot umanoide di Intesa Sanpaolo Innovation Center, in spedizione sulla Terra dal pianeta Pepperone per imparare le regole del calcio terrestre. Per facilitare la partecipazione, i collezionisti si possono registrare online sul sito www.paninitourup.it

