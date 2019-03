Borse, è la settimana della Bce: possibile giro di boa dopo il rally

La domanda che si pongono gli investitori è se le borse siano al giro di boa. Da inizio anno, infatti, quasi tutti i listini azionari sono saliti a doppia cifra, nonostante i segnali diffusi di rallentamento economico e le tensioni politiche. Tra i migliori indici ci sono lo Shanghai composite a +20%, il Nasdaq a +14% , il Ftse Mib milanese a +13%.

La fiammata, dopo la fine del 2018 sull’ottovolante, l’hanno fornita l’ottimismo sull’esito della guerra commerciale Usa-Cina e l’atteggiamento paziente (cit.Fed) delle banche centrali nel ritorno a una politica monetaria restrittiva.

Però dal mondo reale giungono informazioni contrastanti, come nei giorni scorsi la buona sorpresa sul Pil americano del quarto trimestre a fronte della delusione per le indicazioni delle imprese; oppure le alterne fortune dei dati cinesi, che tuttavia sono controbilanciati dall’entusiasmo per l’incremento del peso delle azioni di Shanghai e Shenzen negli indici Msci (che comporterà maggiori acquisti dagli investitori istituzionali); o ancora lo zoppichìo dell’industria tedesca, in parte compensata dal rimbalzo delle vendite al dettaglio e dalle prospettive del ritorno delle esportazioni verso Pechino.

In Italia, invece, le notizie positive sono state poche: l’attività delle aziende manifatturiere è ai minimi dal 2013, secondo gli indici Pmi, e l’Istat si è accodata alle numerose revisioni del Pil 2019, con un taglio allo 0,9% (da 1%). Solamente la speranza di un nuovo round di finanziamenti agevolati della Bce alle banche ha favorito un rimbalzo di Piazza Affari e ha favorito il contenimento dello spread sui livelli recenti (+2,5% il rendimento del BTp rispetto al Bund per la scadenza decennale).

Qualche consolidamento dei prezzi azionari, comunque, non fa altro che ripianare l’eccesso di acquisti e ripristinare l’appetito degli operatori, almeno fino a che non sia conclamata la fine del ciclo economico rialzista e fintanto che le banche centrali terranno le stampelle ai mercati.

«Con un 10 per cento abbondante di rialzo medio da inizio d'anno per le borse - afferma Alessandro Fugnoli di Kairos - l'idea di uscire e mettersi alla finestra è tentatrice. Si è già aperta una fase di consolidamento, ma nulla fa pensare che questo possa essere profondo. D'altra parte la seconda metà dell'anno potrebbe riprendere a essere positiva. Se infatti l'economia tornasse ad accelerare, creando qualche decimale di inflazione, le banche centrali, per qualche tempo, lascerebbero correre. Per questo rimaniamo nel mercato».

I parterre hanno chiuso venerdì scorso in attesa della riunione della Banca centrale europea di giovedì 7 marzo, che sarà l’evento più importante delle prossime sedute, corredato da altre rilevazioni macroeconomiche sulle imprese europee, sul Pil italiano e sull’occupazione Usa. Ecco i dati che muoveranno i mercati questa settimana.

Consumi e imprese europee ancora in primo piano

Martedì 5 marzo Markit diffonde gli indici Pmi finali relativi al settore servizi. Sono frutto di un sondaggio tra le imprese, danno il polso dell'andamento dell'economia reale in febbraio e sono un importante termometro per l'attività nei prossimi mesi. Il dato italiano precedente era sotto la linea dei 50 punti che demarca espansione da contrazione (49,7). Anche la lettura preliminare francese segnalava una frenata (49,8), mentre quello tedesco era in area di crescita a 55,1. Il dato composito europeo preliminare era a 51,4 punti (52,3 i servizi).

Nello stesso giorno sono rese note le vendite al dettaglio di gennaio nell'Eurozona, che a dicembre (-1,6%) avevano deluso gli investitori e confermato il rallentamento della domanda interna.

Venerdì 8 marzo si attende lo stato degli ordini all'industria in Germania, che soffrono della crisi dell'auto e in generale del rallentamento economico europeo (-1,6% a gennaio).



Italia sotto osservazione

Martedì 5 marzo l'Istat comunica la stima definitiva del Pil italiano del quarto trimestre 2018, che aveva decretato la recessione (-0,3% sul trimestre precedente, dopo il -0,1% del terzo trimestre).Non si prevedono sorprese positive rispetto alla prima stima.

Venerdì 8 marzo è la volta della produzione industriale tricolore di febbraio, che a gennaio era negativa (-0,8%) e che è stata preceduta dal crollo del fatturato che in dicembre è sceso del 7,3% su base annua.



Appuntamento con i servizi e con l'occupazione Usa

Martedì 5 marzo negli Stati Uniti l'Institute for Supply Management americano divulga l'indice del settore servizi per febbraio. A gennaio il comparto più importante per l'economia Usa stazionava comodamente in zona espansione (56,7 punti), trainato dalla domanda interna spinta dalla manovra fiscale espansiva del Presidente Donald Trump. La statistica è attesa per capire se ci sono segnali di rallentamento dopo il boom.



Mercoledì 6 marzo i mercati saranno concentrati sulla stima dei nuovi occupati statunitensi a febbraio fornita dall'agenzia Adp, che precede la rilevazione ufficiale di Washington di venerdì 8 marzo. L'appuntamento è sempre atteso dagli operatori, che da quando il mercato del lavoro è in piena occupazione si concentrano più che altro sulla crescita dei salari.

La banca centrale americana pubblica il Beige Book, un'analisi periodica sull'economia a stelle e strisce.



Focus Bce

L'evento clou dell'ottava è con la Banca centrale europea giovedì 7 marzo. Gli investitori contano sul rinnovo dei finanziamenti agevolati alle banche per sostenere il credito e dare ossigeno all'economia dell'area euro.

