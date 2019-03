Dopo le banche centrali colombe le Borse guardano all’inflazione

La Banca centrale europea si è unita al coro accomodante delle banche centrali. L’autorità monetaria dell’Eurozona ha allungato il fermo dei tassi di interesse fino a fine 2019 (anziché all’estate, come programmato), ha annunciato nuovi finanziamenti agevolati alle banche finalizzati alla concessione di credito e ha confermato il reinvestimento dei proventi dei titoli di Stato acquistati negli anni della manovra ultraespansiva (circa 2.600 miliardi). L’annuncio ha sortito una iniziale reazione positiva dei listini azionari, che però hanno virato poco dopo al ribasso, preoccupati per il taglio alle stime di crescita e di inflazione all’origine dei provvedimenti.

Le Borse, che con il rimbalzo recente hanno recuperato le perdite di fine 2018, sono restie a proseguire per inerzia: le novità sulla fine della guerra commerciale non bastano a sostenere ulteriori rialzi e tornano a concentrarsi sui dati fondamentali. Qui però iniziano i problemi: i dati macroeconomici segnalano un rallentamento del ciclo anche negli Stati Uniti , che negli ultimi anni hanno goduto di un forte rilancio, e pure in Cina, dove il Pil ha stazionato sopra il 6%. In Europa, la locomotiva tedesca è in frenata, in primis nel settore auto. E i paesi periferici non hanno abbastanza forza per contrastare un declino della domanda internazionale con i consumi interni, nonostante qualche sintomo di ripresa arrivato a sorpresa dai sondaggi presso le imprese di servizi, con il buon contributo delle italiane.

Così i principali indici hanno indugiato: l’S&P500 di New York non riesce a oltrepassare la resistenza dei 2.800 punti, con la quale flirta da un po’; Shenzen - una delle poche Piazze a restare positiva la scorsa settimana - venerdì ha interrotto la baldoria (-3,8%) e tutti i principali parterre hanno chiuso l’ottava in negativo (Parigi -0,5%, Milano -0,9%, Francoforte -1,2%, Tokyo -2,7%). Gli acquisti, viceversa, sono tornati sulle obbligazioni, che raccolgono i capitali degli investitori rassicurati dal rinvio del rialzo dei tassi che premerebbe sulle quotazioni . La richiesta di Bund - il bene rifugio dell’Eurozona - ha schiacciato il rendimento a scadenza del decennale sotto lo 0,06%; il tasso del BTp italiano è diminuito al 2,5% e lo spread si è ristretto a 244 punti base; le obbligazioni Usa si mantengono lontane dal 3,2% che nel 2018 segnava il ritorno della loro convenienza a discapito delle azioni (in una fase di accelerazioni economica). Eppure, non per questo sono meno gettonati e il ritorno dell’incertezza ha vanificato l’equazione.

L’esitazione si legge nel cambio euro-dollaro, che fatica a decidere il rapporto di forza tra le due valute: sceso sotto 1,12 dopo l’intervento della Bce, ha recuperato velocemente sul finire della scorsa settimana dopo i dati sull’occupazione Oltreoceano.

Le statistiche sul lavoro Usa, in realtà, hanno confortato solo in parte gli operatori. Infatti, se la disoccupazione è scesa ancora dai minimi storici (al 3,8% dal 4%), i nuovi occupati di febbraio hanno deluso le aspettative (20mila contro i 180mila previsti), mentre i salari mostrano tensione e sono aumentati del 3,4% su base annua. Una notizia positiva per i consumi, ma anche un sintomo che il margine di espansione residuale si sta assottigliando, con effetti pressori sull’inflazione. Il risveglio del carovita, inoltre, metterebbe a dura prova la “pazienza” dichiarata dalla Fed per la stretta sui tassi.

La settimana delle borse che si apre è costellata da una serie di rilevazioni sull’andamento dei prezzi al consumo: martedì 12 marzo quelli statunitensi; giovedì 14 marzo quelli francesi e tedeschi; venerdì gli italiani e il dato aggregato per l’area euro.

Altri appuntamenti importanti per gli operatori nei prossimi giorni sono:

Lunedì 11 marzo: produzione industriale in Germania e vendite al dettaglio Usa (entrambi per gennaio); aumento dei prestiti in Cina (in febbraio);

Martedì 12 marzo: investimenti esteri in Cina da inizio anno;

Mercoledì 13 marzo: la produzione industriale in Eurozona e gli ordini dei beni durevoli Usa relativi a gennaio; Brexit: voto su una mozione di recesso del Regno Unito dalla Ue senza accordo.

Giovedì 14 marzo: produzione industriale e vendite al dettaglio cinesi in gennaio; vendite di case nuove Usa in gennaio; Brexit: voto su una mozione di richiesta di breve estensione del periodo negoziale previsto dall’art.50;

Venerdì 15 marzo: prezzi delle case a febbraio in Cina; riunione della banca centrale giapponese; ordini all’industria italiana in gennaio; produzione industriale e capacità produttiva Usa in febbraio; fiducia delle famiglie americane elaborata per marzo dall’università del Michigan.

