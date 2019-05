Borse sospese tra crescita e banche centrali

L’illusione della botte piena (crescita moderata) e la moglie ubriaca (tassi di interesse premuti verso lo zero) è durata poco sulle borse : la Federal Reserve, la banca centrale americana, ha affermato che il calo dell’inflazione è temporaneo e, quindi, ha indirettamente escluso la diminuzione del costo del denaro atteso dai mercati.

Un raffreddamento solo transitorio dei prezzi dovrebbe essere una buona notizia per gli investitori di lungo periodo, i cui interessi vanno di pari passo con la crescita. Non è però una novità gradita a chi ha spinto per inerzia le quotazioni, già tirate ai massimi, contando sulla disponibilità della Fed a tornare a condizioni finanziarie favorevoli da recessione.

Non siamo lontano da un mondo immerso nel brodo monetario primordiale dalle banche centrali: il Giappone gode della pioggia di Yen con tassi a zero da decenni (mercoledì 8 maggio la Banca del Giappone pubblicherà i verbali della riunione di marzo e venerdì 10 la sintesi delle opinioni sull’economia e sulla politica monetaria dell’incontro di aprile); la Banca centrale europea ha dovuto rinviare sine die il ritorno alla “normalizzazione” della sua politica anti-crisi (in settimana parleranno alcuni membri dell’autorità monetaria, tra cui Benoît Cœuré, membro del comitato esecutivo e sostenitore delle misure non convenzionali); anche la Banca centrale della Cina emergente - suo malgrado - è tornata a un atteggiamento espansivo, in sfida alla bolla del credito.

Però la Fed ha un ruolo tuttora primario nell’indirizzo dei mercati e quando si muove, si spostano velocemente anche i capitali. Mercoledì scorso le affermazioni del suo presidente Jerome Powell sulla temporaneità della debolezza dei prezzi - poco compiacenti la finanza - hanno fermato Wall Street, spinto il dollaro e sostenuto i rendimenti obbligazionari. La stima del Pil Usa del primo trimestre più forte delle attese (+3,2%) ha fatto da sponda. Lo stallo dei mercati è stato contrastato venerdì, quando i dati sulla disoccupazione statunitense ai minimi dal 1969 (al 3,6%) sono stati accompagnati da una stasi dei salari, che concede tempo agli operatori per approfittare della pace dei tassi. Venerdì 10 maggio proprio l’andamento dei prezzi sarà analizzato con l’inflazione al consumo di aprile (+1,9% a marzo). La settimana scorsa si è conclusa comunque con uno stop degli indici americani, che stazionano al record storico, e di quasi tutte le borse globali (con l’eccezione di Hong Kong), che registrano rialzi a doppia cifra da gennaio.

Le piazze europee si sono adeguate all’umore di New York, più depresse dalla delusione per le prospettive delle imprese manifatturiere (sintetizzate negli indici Ihs Markit Pmi in contrazione, soprattutto in Germania) che confortate dall’idea di politiche monetarie benigne. Ma i paesi dell’area euro sono in una situazione diversa rispetto agli Stati Uniti: la ripresa è ancora sotto osservazione e la Bce non ha esaurito il suo intervento eccezionale (mantiene inalterata la quantità di obbligazioni acquistate e si appresta a nuovi finanziamenti agevolati alle banche). I riflessi della duplice congiuntura si sono visti nel cambio euro-dollaro: il biglietto verde si è rafforzato fino ai valori del giugno 2017 (a 1,115 sulla moneta unica), quando la valuta Usa incorporava il boom promesso da Trump.

I listini del vecchio continente sono in vista di molti test, a maggior ragione dopo il balzo dei primi mesi dell’anno. Oltre agli eventi politici che avranno incidenza sugli utili societari (Brexit, elezioni del Parlamento dell’Unione europea, questione dei dazi), si attende un allineamento del mondo produttivo al Pil del primo trimestre, che ha sorpreso in positivo. Nei prossimi giorni la tenuta del ciclo Ue sarà testata con la diffusione di alcune statistiche. Lunedì 6 maggio è la volta della lettura finale per aprile dei Pmi del settore servizi, che a differenza di quelli della manifattura sono sopra la soglia di espansione dell’attività, grazie alla tenuta della domanda interna (51,3 il Pmi composito europeo, 53,1 l’italiano). Martedì 7 sarà rilasciata la produzione industriale tedesca di marzo (+0,7% il dato precedente), mentre venerdì 10 toccherà alla produzione industriale tricolore (+0,8% l’ultima rilevazione) e a quella inglese (+0,6% a febbraio). Sempre venerdì, nel Regno Unito l’effetto Brexit si misurerà con la stima del Pil del primo trimestre.

LA SETTIMANA INTERLOCUTORIA DELLE BORSE

Le conseguenze della guerra delle tariffe si vedranno nei saldi delle bilance commerciali: giovedì 9 maggio quella Usa, venerdì 10 la tedesca e l’inglese.

Venerdì 10 maggio l’Istat pubblica anche la variazione delle vendite al dettaglio italiane a marzo (+0,9% anno su anno a febbraio).

