730, rispettare la scadenza del 23 luglio

Le modifiche al 730 precompilato

Martedì 23 luglio è il termine per inviare il modello 730 via web, o tramite un Caf/professionista. Oltrepassata questa data, non sarà più possibile utilizzare il modello 730. L’unica strada alternativa percorribile rimane l’invio del modello Redditi entro la scadenza del 30 novembre (che slitta al 2 dicembre, perché il 30 novembre è sabato): questa scelta esclude però per i contribuenti la possibilità di poter ricevere rimborsi e/o trattenute direttamente in busta paga.