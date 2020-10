Rispetto e diversità. La sfida multiculturale delle organizzazioni internazionali

Cultura che vai, modo di guardare che trovi

Differenze simili sono emerse per quanto riguarda la percezione dei colori e del modo in cui gestiamo la nostra presenza fisica nello spazio circostante. Da cultura a cultura, cambiano parole, concetti e pratiche relative al nostro orientarci e muoverci nei luoghi che abitiamo. In risultati di un particolare test nel quale si chiede ai soggetti di ricordare a distanza di tempo i dettagli di una immagine presentata sullo schermo del computer si nota che gli asiatici tendono a ricordare molti più dettagli dell’intera immagine, mentre gli occidentali ricordano principalmente le caratteristiche del personaggio presentato in primo piano.

Analizzando con un eye-tracker lo sguardo dei vari soggetti si capisce il perché della differenza: gli asiatici spendono molto più tempo degli occidentali nell’ispezionare con lo sguardo tutte le parti dell’immagine, centro e sfondo, mentre gli occidentali si concentrano quasi esclusivamente sulla figura centrale. È un esempio, questo, di differenza tra pensiero analitico e pensiero olistico che caratterizza le diverse culture. Se vi chiedessi di associare all’immagine di un coniglio alternativamente quella di una carota o quella di un gatto, quale coppia formereste: coniglio-gatto o coniglio carota? La prima coppia indica un pensiero analitico che opera attraverso concetti astratti, in questo caso quello di “animale”; la seconda coppia invece è indice di un pensiero olistico, che si muove seguendo linee funzionali, “il coniglio mangia la carota”. In un indice di pensiero analitico costruito utilizzando test simili a questi, i soggetti appartenenti all’aerea WEIRD, risultano sempre ai primi posti della distribuzione.

La percezione di sè

Ma le diversità non si fermano qui. Come rispondereste a qualcuno che vi chiedesse: “Tu chi sei?”. Naturalmente le possibilità sono tante, però, generalizzando, molti opterebbero per un criterio individuale – “sono un professore”, “sono sardo”, “sono un uomo” – altri invece opterebbero per una risposta basata su un criterio relazione – “sono il papà di Matteo”, “il figlio di Giuseppe” etc.

La percezione che abbiamo della nostra stessa identità personale è frutto della cultura nella quale siamo nati e cresciuti. In un test simile la maggior parte dei ragazzi americani utilizza un criterio individuale nel rappresentarsi a sé stessi e agli altri, mentre gruppi di lavoratori di Nairobi e di Masai, optano per un criterio relazionale. È anche interessante notare che, invece, gli studenti universitari di Nairobi – ragazzi che frequentano università di stampo americano – sono molto più simili ai loro coetanei Usa che non ai loro genitori. Le caratteristiche che differenziano noi WEIRD sono molte altre: non solo siamo più individualisti, ma siamo anche meno conformisti, meno disposti all’obbedienza, ma anche più disposti a fidarci degli estranei, ad avere a che fare pacificamente con membri di gruppi con i quali non ci identifichiamo e più restii a barare per avvantaggiare il nostro gruppo.

Non tutta l’ipocrisia viene per nuocere

Un interessante esempio di queste diversità è quello che riguarda il concetto di “ipocrisia”. Se dovessimo vedere un nostro collega comportarsi in un certo modo, manifestare certe idee e mostrarsi umile e deferente nei confronti dei capi e fare esattamente il contrario, essere sicuro di sé, spavaldo e perfino irriverente con i colleghi e gli amici, cosa penseremmo di lui? Che ha una doppia faccia, probabilmente, che è un ipocrita. Ma se questo comportamento appare strano e irritante in un contesto culturale come il nostro, in altri ambiti, per esempio, in Giappone o in Korea, è perfettamente normale, perfino socialmente appropriato e segno di grande maturità.