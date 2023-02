Rispetto delle formalità dei titoli edilizi anche per realizzare un murales

Anche in questo caso, limitatamente agli aspetti edilizi, l’arte murale è stata esaminata giungendo a qualificarla manutenzione straordinaria: per la relativa realizzazione, come per la eventuale eliminazione, è necessario parere della Sovrintendenza: per tale motivo il Consiglio di Stato, nella sentenza 7872/2020, precisa che la mancanza della valutazione paesaggistica consente l’eliminazione dell’opera mentre, se la Sovrintendenza fosse favorevole a mantenerla, vi sarebbe soltanto una blanda sanzione pecuniaria.

Le eccezioni

Diverso è il ragionamento quando si discute di elementi accessori, quali lapidi o iscrizioni, che tuttavia abbiano precisi significati commemorativi di eventi: in alcune pronunce, i giudici distinguono tra le dimensioni di quadretti, immagini sacre, tabernacoli, tempietti (che non necessitano di concessione o autorizzazione edilizia), rispetto al contenuto di ciò che è raffigurato o descritto.

Così, quando si è discusso di una lapide posta sui muri di un santuario nell’anconetano, che commemorava un episodio della resistenza, il locale Tar (733/2010) ha precisato che con la normativa edilizia non si risolvono problemi di simbologia. Infatti, non si può contestare l’abusività edilizia di un intervento (nel caso esaminato, una lapide) che abbia un minimo peso edilizio ma un forte valore simbolico. La rigidità delle norme e delle procedure urbanistiche non può quindi essere una scorciatoia per adottare provvedimenti sanzionatori.