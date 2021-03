Università, risposte per l’esame via WhatsApp: denunciati 22 studenti di Economia

2' di lettura

Esami universitari superati grazie all'aiuto di un professore esterno alla facoltà. È quanto scoperto dalle Fiamme Gialle all'università di Genova, corso di studi in Economia aziendale, dove un docente utilizzava WhatsApp per inviare le risposte ad alcuni studenti impegnati nelle prove scritte. Ma anche tesi completamente scritte dal docente e discusse dagli universitari. Il tutto dietro pagamento. L'indagine dei finanzieri, denominata “110... e frode”, hanno portato alla denuncia di 22 persone, con l'accusa di repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche.

Foto del compito condivisa in chat

A far scattare gli accertamenti degli investigatori è stato lo stesso Ateneo, segnalando una sospetta compravendita dei testi per la prova scritta dell'esame di Ragioneria Generale, previsto al secondo anno del corso di laurea in Economia aziendale. Da quanto emerso, gli studenti ricevevano “l'aiuto” di un professore di scuola secondaria, esterno all'Università, che oltre a tenere corsi di ripetizione “in nero”, suggeriva le risposte durante le prove d'esame ai ragazzi che frequentavano i corsi di economia; il tutto tramite WhatsApp. Il professore, infatti, durante la prova, riceveva dagli esaminandi suoi allievi, tramite chat, una foto del compito; a quel punto lo svolgeva in diretta e lo rinviava con le soluzioni agli studenti.

Ghost writer anche per le tesi di laurea

Proprio durante la prova di un appello d'esame di Ragioneria Generale, le Fiamme gialle genovesi si sono presentate in casa del professore, sequestrandogli lo smartphone, col quale stava chattando in diretta con i suoi studenti impegnati a sostenere l'esame. Dall'analisi svolta sui dati estrapolati dai devices (smartphone, notebook), nonchè dall'analisi della documentazione cartacea sequestrata al professore (soprattutto agende), sono emersi numerosi casi di aiuti anche per le prove di statistica, ragioneria generale, test di accesso, marketing. Il professore redigeva anche tesi di laurea da presentare e discutere presso l'Ateneo genovese.