Risse e soliti furbetti, come rovinare il magico calcio dei bambini

Ora che il grande calcio è in vacanza, lasciando spazio a un mercato che spazza via qualsiasi bandiera o idea di appartenenza (il Milan l'hanno spolpato facendoci credere che questa sia la nuova “modernità”, il Napoli si è liberato di Spalletti come se fosse un maggiordomo), è il momento buono per tornare su una vicenda allucinante accaduta a Seregno circa una settimana fa dove, durante una partita parrocchiale tra ragazzini under 9, un dirigente-allenatore intervenuto per sedare uno scontro tra genitori ha perso un rene per un calcio sferrato da uno dei papà partecipanti alla rissa.

Una vicenda quasi incredibile per la quale, denunciato il genitore picchiatore, sono in corso accertamenti. Con un dettaglio ancora più spiacevole: che alla rissa avrebbe preso parte anche una mamma, definita “particolarmente agitata e aggressiva”. Una volta si riteneva che questi comportamenti “estremi” fossero figli di una cultura ultrà soprattutto maschile, ora invece, in questo spropositato e rabbioso sostegno ai figli in campo, non ci sono più distinzioni. L'importante è vincere, costi quel che costi. Con tanti saluti a qualsiasi intento educativo, visto che i primi a dare in escandescenza sono proprio i genitori.

È un discorso spigoloso, quello dell’educazione e del rispetto. Che tornando al calcio parte dai campi delle parrocchie per arrivare agli stadi maggiori dove la cultura della violenza e dell'intimidazione agli avversari è quasi quotidiana: insulti, aggressioni, slogan razzisti, intimidazioni di ogni tipo. Per non parlare di quanto succede fuori dagli stadi, dove ogni settimana migliaia di ultrà obbligano le forze dell'ordine a un enorme lavoro di prevenzione con costi altissimi pagati da tutta la comunità. Non sempre sufficiente, però. Come ben sa chi si è trovato in un autogrill o in un treno con questi scalmanati.

E da qui allora ripartiamo. Dall'educazione, non solo sportiva, che si dà ai ragazzi, ai nostri figli. E lo facciamo tramite un nostro lettore, che chiameremo Andrea, allenatore di bambini del 2015 che hanno giocato (cinque contro cinque) in un campionato organizzato dal Csi che si chiama “Big Small”. E non diamo altri riferimenti per non evitare inutili polemiche. Il succo infatti non è nel singolo particolare, perché tutti possono sbagliare. Il succo è invece nella mentalità che viene instillata, come un veleno a piccole dosi, a dei bambini che a otto anni sono come carte assorbenti. Se li fai crescere nel rispetto delle regole e degli avversari, diventeranno adulti consapevoli e corretti. Nel caso contrario, salvo eccezioni, prevarrà solo una logica: vincere. Con le buone o con le cattive. In barba alle regole, alle norme, ai codici morali.

“È un aria che respiri” ci scrive Andrea. “ Se un bambino vede premiato chi fa il furbo, prima ci rimarrà male. Poi si adeguerà facendo il furbo anche lui. E dopo è inutile stupirsi…”. Andrea parte da una premessa: “Io non volevo fare l'allenatore, perché quando in squadra c'è anche tuo figlio, tutto si complica, anche emotivamente. Però la nostra Polisportiva, che gestisce oltre dieci squadre, era in difficoltà con i bambini del 2015. Dateci una mano, ci hanno detto a me è un altro papà con il quale accompagnavo i ragazzi. Alla fine ci hanno convinti. È bello gestire i bambini: ti ascoltano, capiscono se hai davvero qualcosa da dire. Poi migliori anche tu. Impari a insegnare. E loro ricambiano con passione. Capiscono dove mettersi in campo, quando attaccare e difendere e, soprattutto, imparano a giocare assieme. Lo so, lo si dice sempre: ma è vero. Se un bambino sa giocare con gli altri, poi non lo disimparerà più. E non solo su un campo di calcio”.