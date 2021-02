Ristorante aperto solo per il giudice del processo Salvini: violate le regole anti-Covid imposte dalla zona arancione Il magistrato si occupa di uno dei casi giudiziari più discussi che riguarda l’inchiesta sul caso Gregoretti e il leader della Lega, allora ministro dell’Interno

Il magistrato si occupa di uno dei casi giudiziari più discussi che riguarda l’inchiesta sul caso Gregoretti e il leader della Lega, allora ministro dell’Interno

7' di lettura

Doveva essere aperto solo per asporto e consegne a domicilio, invece ha alzato la saracinesca e ha fatto entrare Nunzio Sarpietro, 69 anni, il giudice dell’udienza preliminare che a Catania il 19 febbraio dovrà stabilire se mandare a processo il leader della Lega Matteo Salvini per l’inchiesta sulla nave Gregoretti. Un servizio di Filippo Roma, inviato delle Iene, e Marco Occhipinti, che sarà trasmesso il 16 febbraio in prima serata su Italia 1, dimostra che il giudice, il 28 gennaio, subito dopo aver sentito sulla vicenda Gregoretti l’allora premier Giuseppe Conte, ha infranto le regole del lockdown per un pranzo con la figlia e l’aspirante genero. L’ex premier era stato sentito come persona informata sui fatti, nell’ambito del procedimento Gregoretti per la richiesta di rinvio a giudizio dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Il gup ha anche sentito i ministri dell’epoca

Il giudice si occupa di uno dei casi giudiziari più discussi e ha deciso invece di sentire tutti i ministri coinvolti. Il caso riguarda il presunto sequestro di 131 migranti fermi per 4 giorni sulla nave militare Gregoretti. A ottobre presso il Tribunale di Catania l’ex ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona. A dicembre gli ex ministri Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta, mentre il 28 gennaio, in piena crisi di Governo, è nella Capitale per sentire l’allora premier Giuseppe Conte.Il giudice parla a Palazzo Chigi con Giuseppe Conte e improvvisa una conferenza stampa ripresa da tutti i tg. Poi attraversa il centro della Capitale ed entra nel ristorante Chinappi di via Valenziani, quartiere Pinciano, fra via Veneto e Porta Pia, per un pranzo a base di pesce in uno dei ristoranti più rinomati di Roma. «Ristorante sofisticato che propone specialità di pesce tra arredi contemporanei con accenti rossi», si legge sul web. Peccato che in base alle regole varate con dpcm Chinappi doveva essere chiuso al pubblico, a pranzo e a cena. E aperto solo per asporto e consegne a domicilio.

Loading...

Le telecamere delle Iene nel ristorante

Poco dopo nel locale piombano le telecamere delle Iene e a Filippo Roma il giudice spiega che si trova in quel ristorante a pranzo perché era l’unico modo per passare del tempo in compagnia della figlia. Filippo Roma chiede se è un buon motivo per violare un decreto in vigore, se è rispettoso nei confronti dei tanti cittadini che non possono farlo e verso tutti gli esercizi che devono stare chiusi per osservare le regole. Il giudice dichiara, in un primo momento, di non trovare il proprio un comportamento grave, poi quando la Iena lo incalza ammette la violazione, «non di una legge, ma di un regolamento», ma sostiene non si tratti di nulla di drammatico, di tenere comunque un comportamento sicuro e si dice disposto a pagare una sanzione. Però, sottolineando la frugalità del suo pranzo, dichiara: «Guardi c'è solo un goccino di vino e tre piatti freddi». Si tratta, spiegano le Iene, di polpo verace.

Le versioni del giudice e del ristoratore

Filippo Roma si chiede come mai uno dei ristoranti di pesce più rinomati della capitale apra e rischi una multa per tre antipasti di polpo e un bicchiere di vino? Il ristoratore, racconta Filippo Roma, smentisce il giudice descrivendo il menù scelto dai tre commensali ben più ricco di quello dichiarato dal giudice: antipasti di polpo, dei piatti di pesce crudo con gamberi, scampi e palamide, degli spaghetti alle telline, e una spigola al sale, il tutto accompagnato da una bottiglia di pregiato champagne. Si tratterebbe della promessa di matrimonio della figlia del giudice che siede al tavolo, accompagnata dal fidanzato.

Lo scambio di battute fra giudice e Filippo Roma

Ecco lo scambio di battute tra l'inviato delle Iene, il giudice Sarpietro e il ristoratore Stefano Chinappi, segnalato da una nota stampa del programma.