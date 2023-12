Ristorante Solidale della Caritas Ambrosiana, 20 locali in partnership con Just Eat

Ascolta la versione audio dell'articolo

Carità e ristorazione, un binomio che a Milano è diventato molto stretto: tante, infatti, sono le iniziative private e istituzionali che legano il panorama gastronomico meneghino alla locale divisione della Caritas. All’interno della lotta allo spreco di cibo, Caritas Ambrosiana da qualche anno ha avviato, insieme a Just Eat e Pony Zero, il progetto denominato Ristorante Solidale, un servizio di redistribuzione alimentare da destinare alle persone svantaggiate che si rivolgono all’ente della Cei: ogni mese e mezzo Caritas riceve circa duecentocinquanta pasti, tra il Refettorio Ambrosiano e le comunità.

«Organizza tutto Just Eat – spiega Andrea Fanzago, responsabile Area Povertà Alimentare Caritas Ambrosiana –. Avvisano quando ci inviano il cibo, confermando quantità e tipologia per corrispondere alle varie diete religiose e alle intolleranze. Successivamente, lo giriamo alle comunità e al Refettorio».

Ristorante Solidale compie quest’anno sei anni. «Il progetto è nato nel 2017, vi aderiscono 20 ristoranti partner della società di delivery – prosegue Fanzago –. Nei mesi di dicembre sono state coinvolte anche alcune famiglie in carico agli Empori Caritas di Milano. Inoltre, nel giorno della consegna mensile alcuni dipendenti di Just Eat si prestano come volontari per servire il pasto agli ospiti del Refettorio Ambrosiano».

Just Eat è l’unica piattaforma che collabora a Ristorante Solidale, ma il progetto è aperto anche ad altre realtà, come conferma Fanzago, con una premessa: «Saremmo disponibili, ma dipende dalle condizioni dell’offerta».

È nato nel 2022, invece, il canale diretto che Caritas ha aperto con l’Osteria Mamma Rosa di Milano, dalla quale una volta al mese riceve un pranzo completo al Refettorio Ambrosiano opportunamente cucinato, porzionato e confezionato. Caritas si occupa del ritiro e della distribuzione del cibo agli ospiti. Anche in questo caso l’iniziativa è aperta ad altri ristoratori: «Questa iniziativa al momento è unica nel suo genere: con Osteria Mamma Rosa sono circa ottanta pasti completi che il ristorante ci prepara. Ma speriamo che altri vorranno seguire questo esempio» ricorda Fanzago.