Ristoranti, agriturismi, mense: fino a 10mila euro di aiuti per materie prime made in Italy Al traguardo le regole per le richieste del fondo ristorazione: disponibili 600 milioni di euro. Priorità agli acqusiti ad alto rischio di spreco di Giovanni Parente

Come evitare lo spreco alimentare? Le risposte della Fao

Al traguardo le regole per le richieste del fondo ristorazione: disponibili 600 milioni di euro. Priorità agli acqusiti ad alto rischio di spreco

4' di lettura

Non ci sono solo i nuovi ristori e ristori-bis appena varati dal Governo. Per ristoranti, agriturismi, catering per eventi, mense e alberghi (per l’attività di somministrazione di cibo) si apre la possibilità di ottenere fino a un massimo di 10mila euro (Iva esclusa) per l’acquisto (effettuato dal 14 agosto 2020 e dimostrato attraverso documentazione fiscale) di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche Dop e Igp, valorizzando la materia prima di territorio: sono disponibili complessivamente 600 milioni di euro. Arrivano, infatti, al traguardo le regole del fondo ristorazione disciplinate dal decreto del ministero delle Politiche agricole (di concerto dell’Economia) del 27 ottobre pubblicate in «Gazzetta Ufficiale» il 6 novembre.

Le modalità di richiesta

La richiesta potrà essere presentata - appena la procedura sarà operativa - sul «Portale della ristorazione», piattaforma web che sarà gestita da Poste italiane (individuato come «concessionario» della misura), o attraverso gli uffici postali.

Loading...

La domanda dovrà essere accompagnata da un’autocertificazione relativa a:

1) aiuti complessivamente percepiti in regime «de minimis» o «de minimis agricolo» nell’ultimo triennio, incluso l’anno della domanda;

2) calcolo dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 che deve essere inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019 ovvero che il richiedente ha avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019;