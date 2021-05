Ristoranti, c’è chi va oltre le riaperture e lancia locali con formule innovative

Una famiglia di pescatori alle spalle, che dal 1904 ha trasmesso di generazione in generazione l’amore per il mare, per l’arte della pesca e per la materia prima del pesce, fa aprire a Vivo, in via Statuto, il secondo ristorante dei fratelli Manno a Milano, e il quinto in Italia. Un progetto che ha lo scopo di onorare il mestiere del pescatore e allo stesso tempo comunicare, attraverso la cucina, l’importanza della filiera corta, che attribuisce una qualità superiore al prodotto ittico.

Il boom dei poke

Secondo l’’Osservatorio Ristorazione, tra i trend consolidati in Italia lo scorso anno, spiccano la crescita dei locali “accessible cool”, ovvero ristoranti accessibili ai più, ma vissuti dagli utenti come tendenti al lusso grazie a un importante lavoro sull’immagine e sulla qualità percepita, e la diffusione di cibi etnici o forme di fruizione dei pasti “all-in-one”, ovvero piatti unici accompagnati al massimo da uno starter e da un contorno, dalla forte impronta internazionale. In questa categoria, hanno spiccato i cibi che vanno consumati freddi e che quindi non si alterano durante il delivery, come il sushi e soprattutto il poke. «La pandemia – spiega Lorenzo Ferrari, fondatore dell’Osservatorio Ristorazione – ha marcato più in profondità la differenza tra il mondo della consegna a domicilio e quello del sit-in e, contestualmente, ha contribuito a velocizzare il processo di sgretolamento della middle class nel mondo occidentale, vedendo aumentare il divario di potere d’acquisto tra la fetta più ricca e quella più povera di popolazione».

Non è un caso, infatti, che proprio le catene dedicate al poke siano tra quelle più in espansione in Italia. Poke House, per esempio, dopo essersi spinto oltre i confini nazionali – 30 insegne tra Italia, Portogallo e Spagna – decide di fare ritorno nel nostro Paese con la sua decima apertura a Milano, nel quartiere di Porta Venezia. Non solo poke bowl, ma una scelta variegata, pensata non solo per il pranzo o la cena, ma per tutti i momenti della giornata. Da poco, inoltre, ha aperto due nuove location a Palermo e Catania. Ma in programma ci sono ben 200 aperture e l’ingresso in Francia e Regno Unito, grazie a un round serie B da 20 milioni di euro appena concluso. A soli due anni dalla fondazione, la food-tech del poke vale oltre 100 milioni con investitori del calibro di Eulero Capital, FG2 Capital e Mip.

Ventiseiesimo store inaugurato, invece, per il format healthy-casual che ha reso il piatto hawaiano una tendenza globale: I Love Pokè apre in Scalo Milano, ottavo flagship milanese, è un coloratissimo store di 60 mq.

Tre i locali aperti da Pacifik Poke durante il lockdown. Ma la catena italiana di poke hawaiani non si è fermata e il 1° aprile ha aperto l’ottavo punto vendita in Italia. Dopo Milano, la società Poke Srl sceglie nuovamente Torino, dove sono già presenti 6 locali e dove è nato il brand. Il 2020 è un anno positivo in termini di fatturato per il gruppo, con un +20% rispetto al 2019 e oltre 400mila bowls vendute – di cui molte in delivery.