Ristoranti in cerca di certezze sulla riapertura, ecco come guadagnare clienti sul web

La cover del libro di Lorenzo Ferrari

La vera chiave è semplificare il processo, ricorrendo ad automazioni facilmente reperibili sul mercato e poco onerose, come il “sondaggio con autorisponditore” oppure il “wifi gratuito con sondaggio automatico e autorisponditore”.

Il secondo aspetto cruciale è proporre ai clienti esperienze memorabili e facilmente raccontabili ad altri: piatti signature e relativo storytelling, esperienze con wow effect, “coccole” nel servizio e nell'offerta gastronomica.

Il segreto è la fidelizzazione

Quanto alla fidelizzazione del cliente, esistono invece 3 strategie fondamentali: fornire contenuti interessanti, utili o identitari, ma anche call to action , sui vari canali digitali, le offerte e promozioni, gli upsell e cross-sell.«In termini di marketing, poi, i contatti dei clienti soddisfatti, ovvero quelli che ritornano, rappresentano un vero e proprio tesoretto – spiega l'autore Lorenzo Ferrari, consulente di marketing per la ristorazione e amministratore delegato di RistoratoreTop –. Ipotizzando una lista di mille persone e, considerando il tasso di conversione medio dello 0,5% delle promozioni via email o Whatsapp, si portano a casa 5 ordini o prenotazioni in più, mediamente per due persone. Si tratta di dieci clienti in più che si siedono a tavola o che ordinano in delivery».

Rispondere sempre alle recensioni

Alle recensioni si deve rispondere sempre, positive o negative che siano: rispondere alle prime fidelizza, alle seconde, le più lette, dà la vera misura dell'immagine del locale. Le risposte vanno date in linea con l'identità del locale, con toni sempre civili e possibilmente dopo almeno 24 ore di tempo, tenendo a mente che non si sta rispondendo al recensore ma a tutti i lettori, anche quando si incappa evidentemente in un hater. È bene essere sempre onesti e sinceri e, in caso di errore, ammetterlo, evitando però di rimediare offrendo pubblicamente regali o incentivi per farsi perdonare, cosa invece caldeggiata privatamente.