Bozza Dpcm: ristoranti chiusi alle 18 e la domenica, stop a cinema, piscine e palestre. Invito a non uscire dal comune Nel testo, ancora provvisorio, è scritto che le nuove misure entreranno in vigore dal 25 ottobre e resteranno in vigore fino al 30 novembre

Tavoli vuoti nei ristoranti a Piazza Navona prima del coprifuoco, Roma, 22 ottobre 2020 ANSA/MASSIMO PERCOSSI

C’è la prima bozza delle nuove misure anti-Covid. Si tratta del testo provvisorio del Dpcm che il governo si accinge a varare. Le misure, è scritto, entreranno in vigore dal 25 ottobre, ovvero da domenica, e resteranno in vigore fino al 30 novembre. Il possibile stop a ristoranti e bar dopo le 18 decorrerà, invece, da lunedì 26 ottobre.

Vediamo le principali misure prevista dalla bozza, con l’avvertenza che non si tratta di misure ancora operative e che anzi fonti dell'esecutivo precisano all’Ansa che, in vista del testo finale, le misure potrebbero cambiare:

Ristoranti e bar chiusi dalle 18 e la domenica



La bozza recita: «A decorrere dal 26 ottobre 2020, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese la domenica e i giorni festivi; negli altri giorni sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00».

Nella bozza si prevede che dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico mentre è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitaria. È consentita fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Invito a non uscire dal comune

Non un obbligo, ma una raccomandazione: «È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune».