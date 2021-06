Ristoranti, da Deliverart il software per coordinare più piattaforme digitali

4' di lettura

Nel 2030 il settore delle consegne a domicilio di cibo potrebbe sviluppare su scala globale, stando alle proiezioni di Ubs, un giro d'affari stimato in 306 miliardi di euro, con un tasso composito annuo del 15% (l'incremento registrato nel 2020 sul 2019 è arrivato invece al 31%); in Italia questo mercato vale oltre 560 milioni di euro, rispetto al 2018 è cresciuto del 56% ma il peso degli ordini gestiti in forma digitale è ancora marginale (parliamo di una percentuale del 16% sul totale) sebbene le restrizioni dovute al lockdown abbiano sensibilmente aumentato (soprattutto nei mesi di marzo e aprile 2020) i volumi del delivery.

La fotografia che ha scattato la startup romana Deliverart, specializzata in applicativi software per la gestione dei ristoranti, conferma ancora una volta come il fenomeno in questione sia in continua espansione e destinato a durare ben oltre la pandemia. Per la ristorazione italiana, mediamente ancora poco digitalizzata rispetto a quella di altri Paesi europei, è dunque un momento di grande transizione.

Attualmente gli esercizi della Penisola attivi nelle consegne a domicilio (i dati sono della Fipe, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi) sono oltre 50mila e molti di questi hanno sposato per la prima volta il canale e-commerce affidandosi a piattaforme come JustEat, Deliveroo, Glovo e UberEats.

La possibilità di intercettare la domanda della clientela ha però avuto una controindicazione, spesso nascosta. Quale? Un generalizzato peggioramento nella gestione degli ordini in entrata (caricati sui tablet forniti dagli operatori di delivery) rispetto alle tempistiche della cucina e delle consegne.Un problema non indifferente, imputabile secondo Deliverart al fatto che ogni dispositivo in uso al ristoratore è dedicato solamente a una singola piattaforma di delivery, con conseguenti (possibili) criticità a livello operativo là dove non sono disponibili soluzioni tecnologiche dedicate. La pervasività degli strumenti digitali fra i consumatori, come hanno individuato gli esperti di Deloitte, imporrà una necessaria opera di semplificazione di tutti i processi e per questo l'adozione di software per controllare tutta la customer journey, dall'arrivo dell'ordine fino alla consegna con fattorini propri, diventa di conseguenza una sorta di passaggio obbligato o quasi.

Sul mercato da settembre 2020 e presente oggi in una dozzina di città italiane grazie alla diretta collaborazione con un network di aziende di ristorazione, Deliverart promette di avere la risposta a questa esigenza mettendo a disposizione dei ristoratori una piattaforma “tutto in uno” in grado di aggregare gli ordini in entrata provenienti dalle varie piattaforme di delivery (Glovo e Uber Eats le prime a sposare il progetto, per gli operatori le trattative sono in corso) su un unico dispositivo. Il vantaggio dichiarato di questa soluzione? La possibilità – per i ristoratori - di inserire nel software anche gli ordini a domicilio telefonici e di personalizzare le “comande”, coordinando tempi e vettori di consegna e abilitando (là dove richiesti) servizi aggiuntivi come la fiscalità, l'e-commerce e l'integrazione con le casse digitali.