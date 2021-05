Ristoranti anche al chiuso, ma occhio a non aggiungere un posto a tavola

2' di lettura

La svolta è prossima. Dal primo giugno pub e ristoranti potranno aprire anche al chiuso a pranzo e cena, ma restano le regole, a cui adeguarsi, che è bene ricordare. L'articolo 2 del Dl 18 maggio 2021 numero 65 conferma in zona gialla, a partire dal mese prossimo che le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, ma ricorda che ciò deve avvenire «nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti previsti nell'articolo 1 del decreto ( quelli che scompariranno dal 21 giugno prossimo) nonché nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati ai sensi – si legge - dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, numero 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, numero 74».

Obblighi di distanza e +36% di prenotazioni



In soldoni i tavoli devono essere distanti almeno un metro e possono essere avvicinati soltanto se sono presenti barriere fisiche di separazione, ad esempio divisori in plexiglass. Inoltre resta l'obbligo di indossare la mascherina ogni volta che ci si alza dal tavolo. Regole a cui ci si adatta e che, entrate nella quotidianità, hanno modificato le nostre stesse abitudini. Pensiamo alla prenotazione ad esempio, quasi d'obbligo ora per evitare di non trovare posto. I dati forniti da Andrea Arizzi, portavoce TheFork, brand di Tripadvisor, la principale piattaforma per le prenotazioni online di ristoranti, 20mila in Italia, 80mila in 22 paesi nel mondo, confermano il cambio di mentalità.«Prenotazioni in 15 giorni cresciute del 36%, un trend registrato in particolare al nord, con un tasso medio doppio rispetto a quello del sud» che pure si sta adeguando, ci racconta.

TheFork e Fipe, la Federazione italiana pubblici esercizi, perciò invitano ad evitare in questo momento i no-show, ovvero il non onorare la prenotazione, che al gestore arreca danno doppio, sia se si è effettuata una prenotazione online, sia se si sono scelte altre modalità.

Non più di 4 persone per tavolo

Le novità del Dl 65/2021, non hanno poi inciso – è importante sottolinearlo - sulla regola del consumo al tavolo consentito per un massimo di 4 persone, salvo che siano tutte conviventi. Lo aveva chiarito il ministero dell'Interno con la circolare del 24 aprile 2021 inviata ai prefetti che forniva alcune indicazioni in merito all'applicazione delle misure contenute nel decreto legge 22 aprile 2021, numero 52, quello che ha riaperto i ristoranti all'aperto. Resta dunque in vigore la limitazione contemplata dall'articolo 27, comma 1, del Dpcm 2 marzo 2021 e ci accompagnerà molto probabilmente anche in vacanza.

Può costituire un peso chiediamo sempre ad Arizzi? Anche qui il cambio di abitudini si fa sentire. «Tradizionalmente chi prenota si riserva un tavolo per 2, 3 o 4 persone, lo faceva pre Covid mezz'ora, un'ora prima del pasto da consumare. Ora si prenota in media 19 ore prima e mai più di 4 persone, la piattaforma lo impone ora». Ma in pizzeria le tavolate resteranno un ricordo? «Le grandi tavolate sono legate a periodi dell'anno specifici: Natale, le cene aziendali, l'estate appunto. I ristoratori consigliano di dividersi in tavoli da 4 se si è di più e non conviventi, ma la scelta dei commensali insomma dovrà essere ben ponderata». Godiamoci la possibilità di una cena fuori casa quale priorità e rispettiamo tutte le prescrizioni.