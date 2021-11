Ristoranti Michelin: tre stelle confermati e due nuovi ingressi nei due stelle

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli undici ristoranti Tre Stelle Michelin sono stati tutti confermati, ma la 67esima edizione della Guida Michelin ha riservato parecchie sorprese nel numero dei riconoscimenti che, nel 50% dei casi, ha visto premiare chef con meno di 35 anni e nella geografia, con nuovi poli gastronomici, dalla Campania a Venezia, da Genova a Porto San Giorgio, fino a Lecce.

Per la prima volta in Franciacorta, il direttore internazionale delle guide Michelin Gwendal Poullennec ha assegnato le ambite due stelle Michelin a due realtà campane: Krèsios di Giuseppe Iannotti a Telese Terme (Benevento) e Tre Olivi a Paestum (Salerno) che segna un inedito exploit passando da zero a due stelle. Emozionatissimo Giovanni Solofra nell’essere catapultato in una schiera di indirizzi che meritano il viaggio composto da 38 ristoranti e appunto due novità.

Sono invece 329 lungo la Penisola i ristoranti con una stella Michelin e tra queste 33 le novità, mentre sono 30 i ristoranti che hanno avuto il riconoscimento per sostenibilità. «Non solo per l’emozioni del gusto – ha detto Poullennec – per il rispetto dei prodotti locali e del territorio ma perché ci portano a pensare in modo diverso sullo spreco a tavola e nei consumi di acqua e energia». Ad assegnare le stelle verdi la campionessa di nuoto Federica Pellegrini. Nella classifica della stelle per regioni la Lombardia mantiene la leadership grazie ai 56 ristoranti nella “rossa” e 4 nuovi stellati.

La Campania si aggiudica invece il record annuale di novità, ben sette, salendo al secondo posto con 48 ristoranti. Scende così di un gradino il Piemonte, con 1 novità e 45 ristoranti, segue la Toscana in quarta posizione e il Veneto che è la seconda regione più premiata nell’edizione 2022 grazie a cinque nuovi ristoranti stella presenti in guida. Tra le province Napoli si conferma prima, seguita da Roma in seconda posizione, terza Bolzano davanti a Cuneo con Milano che scivola in quinta posizione con 18 ristoranti stellati.

Confermate dunque le tre stelle a tutti gli 11 ristoranti in vetta: Enrico Bartolini con il Mudec, Milano; Uliassi, Senigallia (An); Da Vittorio, Brusaporto (Bg); Piazza Duomo, Alba (Cn); St. Hubertus Rosa Alpina, San Cassiano (Bz); Dal Pescatore, Canneto sull’Oglio (Mn); Le Calandre, Rubano (Pd); Osteria Francescana, Modena; Enoteca Pinchiorri, Firenze; Reale, Castel di Sangro (Aq); La Pergola, Roma.